Rai | sospeso Marrazzo Gestione irregolare della sede in Israele

Rai - Piero Marrazzo sospeso dall'ufficio di corrispondenza di Gerusalemme : Piero Marrazzo, giornalista Rai, è stato sospeso - secondo quanto si apprende - dalla sede di Gerusalemme per presunte irregolarità nella gestione dell'ufficio di corrispondenza....

Rai 2 : ImprovviseRai sospeso - Vero e più vero confermato in seconda serata : Improvviserai, il reboot di Buona la prima!, programma di Italia 1 con Ale & Franz, andato in onda su Rai 2 giovedì scorso, è stato sospeso.La decisione, inevitabile, del direttore Carlo Freccero è arrivato dopo l'infausto risultato, in termini Auditel, ottenuto con la prima puntata: 536.000 spettatori, pari ad uno share del 3.1%, un risultato troppo basso anche per un periodo televisivo non garantito come quello estivo.prosegui la ...

PIERO MARRAZZO/ Il giornalista Rai sospeso dalla sede di Gerusalemme : ecco perchè : PIERO MARRAZZO sospeso dal suo incarico di responsabile presso la sede Rai di Gerusalemme: l'ex governatore del Lazio al centro di una nuova inchiesta

Rai - Piero Marrazzo sospeso dall'incarico di corrispondente da Gerusalemme : Una decisione severa quella presa dalla Rai nei confronti del giornalista ed ex presidente della regione Lazio Piero Marrazzo, sospeso dall'incarico di corrispondente da Gerusalemme per volontà dell'azienda a seguito di una missiva top secret recapitata alle alte cariche della Rai e alla magistratura qualche mese fa. La sospensione di Marrazzo è stata ritenuta opportuna a seguito di un controllo interno avvenuto sulla gestione della sede di ...

Piero Marrazzo sospeso dalla Rai : Piero Marrazzo Nuovi guai per Piero Marrazzo. L’ex conduttore del Tg2 e di Mi Manda Raitre non è più il corrispondente della Rai da Gerusalemme, ruolo che ricopriva da quattro anni. I vertici di Viale Mazzini lo hanno infatti sospeso per presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. Stando a quanto si apprende, dopo una verifica dell’organismo di controllo interno sulla gestione delle sede nella città ...

Piero Marrazzo : sospeso il corrispondente Rai da Gerusalemme. I motivi : Piero Marrazzo: sospeso il corrispondente Rai da Gerusalemme. I motivi Piero Marrazzo torna a occupare le prime pagine della cronaca nazionale: il noto giornalista ed ex presidente della Regione Lazio è stato sospeso dall’incarico di responsabile della sede giornalistica Rai di Gerusalemme. Piero Marrazzo: presunte irregolarità Da alcuni mesi sarebbero in corso degli accertamenti sull’operato dell’ufficio Rai di Gerusalemme da arte ...

Rai - Piero Marrazzo sospeso dall’ufficio di corrispondenza di Gerusalemme : Secondo l'Adnkronos, l'indagine sulla sede di Gerusalemme sarebbe scattata mesi fa in seguito a una lettera anonima

Rai 2 - sospeso ImprovviseRai di Ale e Franz : Improvviserai Dopo il reboot di Streghe, Rai 2 sospende anche Improvviserai, lo show che la scorsa settimana ha riportato in tv Ale e Franz. Il responso del pubblico, d’altronde, è stato fin troppo scarso: appena 536.000 spettatori hanno seguito la prima puntata, che sono valsi alla rete il 3.1% di share. Da qui la decisione di sospendere la messa in onda di Improvviserai, format – nato sulla scia di Buona la Prima – voluto ...

Rai - Marrazzo sospeso dalla sede di corrispondenza di Gerusalemme : Raffaello Binelli Dopo un'indagine durata alcuni mesi per presunte irregolarità sulla gestione della sede Rai di Gerusalemme, il responsabile Piero Marrazzo è stato sospeso Nuovi guai per il giornalista Piero Marrazzo, ex governatore della Regione Lazio. La Rai lo ha rimosso dall'incarico di corrispondente da Gerusalemme. A quanto si apprende la decisione di sospenderlo dall'incarico è scattata dopo una verifica dell'organismo di ...

Piero Marrazzo sospeso dalla Rai - l'ultimo enorme guai : all'ufficio di corrispondenza di Gerusalemme... : Altri grossissimi guai per Piero Marrazzo, il quale - si apprende - non è più corrispondente della Rai da Gerusalemme. L'ex presidente del Lazio è stato sospeso dal suo incarico in seguito a una verifica dell'organismo di controllo interno sulla gestione della sede di corrispondenza in Israele. Seco

Nuovi guai per Piero Marrazzo : sospeso dalla sede Rai di Gerusalemme : Nuovi guai per l’ex governatore del Lazio Piero Marrazzo. Il giornalista è stato sospeso - secondo quanto si apprende - dall’incarico di responsabile della sede Rai di Gerusalemme per presunte irregolarità nella gestione dell’ufficio di corrispondenza. Sarebbe stato inoltre licenziato il producer della stessa sede. A quanto apprende l’Adnkronos, l’indagine sull’ufficio di corrispondenza di ...

Rai - Marrazzo sospeso dall’ufficio di corrispondenza in Israele : presunte irregolarità. Licenziato il produttore esecutivo : Piero Marrazzo è stato sospeso dall’incarico di corrispondente Rai a Gerusalemme. La decisione dell’azienda è arrivata a seguito di un’ispezione operata dall’organismo di controllo interno all’interno della gestione della sede in Israele, su input di una segnalazione anonima. La verifica avrebbe messo in rilievo presunte irregolarità contabili e gestionali della sede. L’operato effettivo dell’ex ...

Rai - Marrazzo sospeso dall’ufficio di corrispondenza in Israele : presunte irregolarità gestionali. Licenziato il produttore esecutivo : Piero Marrazzo è stato sospeso dall’incarico di corrispondente Rai da Gerusalemme. La decisione dell’azienda è arrivata a seguito di un’ispezione operata dall’organismo di controllo interno sulla gestione della sede in Israele, su input di una segnalazione anonima. La verifica avrebbe messo in rilievo presunte irregolarità contabili e gestionali. L’operato effettivo dell’ex presidente della Regione Lazio sarà ...

Italpizza - l’azienda accusata di sfruttare gli opeRai sponsorizza Festival per diritti umani : contratto sospeso : Un Festival dei diritti umani finanziato dall’azienda accusata di calpestarli. E al fianco dei sindacati con cui sta trattando l’internalizzazione di centinaia di persone che da mesi organizzano proteste e picchetti. Il colosso dei surgelati con sede a Modena, 100 milioni di pizze l’anno e un fatturato da 120 milioni nel 2017, è l’unico sponsor aziendale del Festival musicale “Voci per la Libertà” di Rovigo, un evento organizzato ...