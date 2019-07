Hugo Santillan | morto pugile argentino Video | in coma dopo match | lutto nella boxe

Boxe in lutto - Hugo Santillan è morto : letali i colpi subiti nel match di sabato contro Javier Abreu : Il mondo della Boxe è ancora in lutto, oggi è scomparso Hugo Alfredo Santillan in seguito ai danni cerebrali riportati durante il match disputato sabato scontro contro l’uruguayano Eduardo Javier Abreu a San Nicolas. L’argentino, che combatteva di fronte al proprio pubblico, era collassato durante la proclamazione del vincitore, era stato trasportato prontamente in ospedale ma le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Il ...