Venezia 2019 | da «Ad Astra» a «Joker» | i bei film in programma

Mostra del cinema di Venezia 2019 - fra i titoli in concorso anche Joker : Sono stati annunciati nella giornata di oggi, 25 luglio, in una conferenza stampa tenutasi a Roma i titoli dei film che parteciperanno alla prossima Mostra del cinema di Venezia, la cui edizione 2019 si terrà dal 28 agosto al 7 settembre prossimi. Dopo l’annuncio qualche giorno fa che il film di apertura di questa 76esima sarebbe stato La vérité del giapponese Kore-eda Hirokazu, pellicola con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 : film - protagonisti - programma : A titoli rivelati, il festival del Lido ha tutti i numeri per essere di nuovo un argomento da Oscar. Con alcuni dei film e delle serie più attesi dell'anno (Joker, Ad Astra, Zero Zero Zero, The New Pope). Un parterre di star ricco all'inverosimile (da Pitt a Depp, Phoenix e Pattinson, da Bellucci a Johansson, Stone e Cruz, per non parlare delle regine Streep e Deneuve). Una grande varietà di generi, linguaggi, contaminazioni. E tanti diversi ...

Adriatica Ionica Race 2019 - criterium di apertura : sprint vincente di Bauhaus nella notturna di Venezia Mestre - sarà anche leader : Il venticinquenne tedesco Phil Bauhaus (Bahrein Merida) vince la volata di gruppo nel particolare criterium d’apertura dell’Adriatica Ionica Race 2019 nel circuito cittadino di Venezia Mestre. Battuto il ventiduenne colombiano Álvaro José Hodeg (Deceuninck Quick-Step) che in questa stagione aveva agguantato numerose vittorie dimostrando attitudini importanti nelle volate di gruppo. Mark Cavendish (Dimension Data) fa lavorare a lungo ...

Bertolucci e Fellini per Venezia Classici 2019 : Venezia Classici 2019, la regista Costanza Quatriglio Presidente della Giuria di studenti di cinema Sarà la regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio (Sembra mio figlio, Terramatta, Con il fiato ...

ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? L’anteprima della serie Sky in coppia con The New Pope (rumors) : ZeroZeroZero al Festival di Venezia 2019? Questa è la domanda che circola da un po' sul web e tra gli appassionati delle serie tv Sky e la conferma sembra ormai vicinissima. Non è la prossima volta che le serie tv sbarcano a Venezia per una presentazione esclusiva e in anteprima rispetto ad ogni piattaforma e se in passato è toccato a The Young Pope e L'Amica Geniale, questa volta potrebbe toccare a ZeroZeroZero e The New Pope. La 76esima ...

Giornate degli autori 2019 - 5 è il numero perfetto unico film italiano in concorso a Venezia : Giornate degli autori 2019: Toni Servillo a Venezia 76 con "5 è il numero perfetto" di Igort Tante voci sono ricadute su Toni Servillo a Venezia 76. Una su tutte quella dell’Hollywood Reporter ...

Venezia 2019 - il graphic novelist Igort in concorso alle Giornate degli Autori : “Il cinema è adesso”. Mutuando la chiusa della puntuale presentazione di Giona A. Nazzaro, delegato generale della 34ma Settimana Internazionale della Critica, si comprende la direttrice seguita dalle due sezioni autonome e parallele della prossima Mostra Veneziana: da una parte, appunto, quella ideata e organizzata dal SNCCI (Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani) dedicata agli esordi, dall’altra le Giornate degli Autori, guidata ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : sorteggiati i gironi. Schio con il Fenerbahce di Cecilia Zandalasini - Venezia dai preliminari : Sono stati da poco sorteggiati i gironi della prossima edizione di Eurolega femminile. Le campionesse d’Italia del Famila Schio saranno impegnate nei gironi, mentre per l’Umana Reyer Venezia la strada passerà obbligatoriamente dal turno preliminare. Per il Famila ci sarà un gradito incrocio nel girone B, quello con il Fenerbahce della grande ex Cecilia Zandalasini. Il girone, nel complesso, è competitivo con la presenza di Dynamo ...

Sic Venezia 2019 cortometraggi italiani in concorso : Sic Venezia 2019 cortometraggi, la quarta edizione In seguito ai 7 film in concorso alla 34a settimana internazionale della critica di Venezia, ecco il programma degli altri 7 cortometraggi italiani. È ...

Settimana della critica Venezia 2019 Tony Driver di Ascanio Petrini rappresenta l’Italia : Presentata la 36a Settimana della critica di Venezia 2019: Tony Driver è l'unico film italiano in concorso È stata appena presentata la 36a Settimana internazionale della critica. Un evento parallelo ...

Settimana della critica Venezia 2019 Tony Driver di Ascanio Petrini unico titolo italiano in concorso : Presentata la 36a Settimana della critica di Venezia 2019: Tony Driver è l'unico film italiano in concorso È stata appena presentata la 36a Settimana internazionale della critica. Un evento parallelo ...

Premio Kinéo 2019 miglior attrice protagonista a Venezia 76 : Anna Foglietta - Miriam Leone - Alessandra Mastronardi. Tutte le candidate : Premio Kinèo 2019: Tutte le attrici candidate, si vota fino al 20 luglio. Premio Kinéo 2019 Diamanti al Cinema: Anna Foglietta, Miriam Leone, Alba Rohrwacher, Alessandra Mastronardi. Chi verrà premiata a ...

Basket femminile - Eurolega 2019-2020 : Schio direttamente qualificata alla fase a gironi - Venezia al preliminare : La FIBA ha confermato ufficialmente questo pomeriggio l’elenco delle squadre che prenderanno parte alla EuroLeague Women 2019-2020. Le 19 formazioni che hanno fatto richiesta di accedere alla massima competizione continentale di Basket femminile sono state suddivise in due gruppi: le prime 13 hanno assicurato di diritto la presenza nella fase a gironi, mentre le altre 6 dovranno superare un turno preliminare dal quale uscirà il nome delle ...

Premio Kinéo 2019 miglior attrice protagonista a Venezia 76 : Anna Foglietta - Miriam Leone - Alessandra Mastronardi. Tutte le candidate : Premio Kinèo 2019: Tutte le attrici candidate, si vota fino al 20 luglio. Premio Kinéo 2019 Diamanti al Cinema: Anna Foglietta, Miriam Leone, Alba Rohrwacher, Alessandra Mastronardi. Chi verrà premiata a ...