Fonte : romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2019) ANCORA INTENSO ILSUL RACCORDO ANULARE, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINA E SALARIA E TRA LA BUFAOLTTA E LA PRENESTINA. RALLENTAMENTI MA PERINTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA DALLAFIUMICINO ALLANINA.. SULLA TANGENZIALE EST PERINTENSO SI RALLENTA TRA CORSO DI FRANCIA E SALARIA E PER INCIDENTE CODE DALLA TIBURTINA FINO A VIA DELLO SCALO DI SAN LORENZO TUTTO VERSO SAN GIOVANNI LAVORI IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CON CHIUSURA A PARTIRE DALLE 22.00 TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. LA RIAPERTURA ALLE 06:00 DI DOMATTINA. INDETTO PER DOMANI, VENERDÌ 26 LUGLIO, UNO SCIOPERO NAZIONALE DI 4 ORE NEL COMPARTO AEREO. FERMO DALLE 10.00 ALLE 14.00 IL PERSONALE DEL TRASPORTO AEREO NAZIONALE CON ESCLUSIONE DEGLI ASSISTENTI DI VOLO (ENAV). COINVOLTE NELLO SCIOPERO LE COMPAGNIE ...

muoversintoscan : ? In #A1, code per traffico intenso tra #Firenze #Impruneta e #Incisa-#Reggello in direzione Roma #viabiliTOS - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 25-07-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - TrafficoA : Firenze-Incisa - Code a tratti A1 Bologna-Roma Code a tratti tra Firenze Impruneta e Incisa - Reggello per traffico intenso -