Salvini e le proteste No-Tav | Non tollereremo violenze contro le forze

Fonte : agi

(Di giovedì 25 luglio 2019) "Ho parlato ieri col prefetto. Speriamo che non ci siano episodi di. Nel caso ci fossero verranno perseguiti come la legge prevede. Puoi essere d'accordo o meno. Ma se c'è qualche cretino che pesa di andare a lanciare pietre sappia che nonledell'ordine, non saranno impunite". Così Matteo, a Radio anch'io, in vista delle'no Tav' organizzate sul cantiere di Chiomonte. "Ognuno puo' esprimere liberamente il proprio pensiero ma nessuna violenza sarà tollerata, nè resterà impunita. Attenzione massima per questo fine settimana, con il totale sostegno alle nostredell'ordine", ha poi scrittosu Facebook.

