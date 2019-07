Salvini dopo il pranzo con Di Maio | | Conte dice di andare avanti? Sono

Salvini-Di Maio - incontro dopo due settimane | Conte : "Fondare un mio partito? Fantasie" : Il ministro dell'Interno commenta positivamente il vertice voluto dal ministro dello Sviluppo dopo giorni di accuse tra Lega e M5s. E il presidente del Consiglio smentisce le voci sul suo futuro impegno politico

Dopo ong e migranti Salvini costruisce il suo un nuovo nemico : le case-famiglia : Matteo Salvini a Bibbiano il 24 luglio 2019 (Roberto Brancolini//Fotogramma/Ipa) Prima le ong, etichettate dai Cinque stelle come “taxi del Mediterraneo” allineandosi alla propaganda Salviniana. In parallelo, ovviamente, i migranti. Tutti, indistintamente, colpiti dai provvedimenti dei decreti sicurezza (il bis è stato appena approvato alla Camera), insieme a chi tenta di salvarli dalla morte nel Mediterraneo. Erano e sono ancora loro i nemici ...

J-Ax risponde alla stampa - non lavora più dopo gli attacchi a Salvini? “Forse nei sogni erotici di quei giornali di destra” : J-Ax risponde alla stampa italiana e chiarisce alcuni punti, evidentemente travisati, dopo un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Il rapper, in vacanza in America, spiega di non aver mai detto di aver lavorato meno a causa delle dichiarazioni contro Salvini: "Lavoro tanto, forse è nei sogni erotici di quei giornali di destra" la sua situazione lavorativa che, come apprende lui stesso dalle ultime pubblicazioni della stampa, sarebbe ...

Migranti - Macron dopo il vertice disertato da Salvini : “Non si guadagna mai nulla non partecipando. Ong? Ne abbiamo bisogno” : “Non si guadagna mai nulla non partecipando”. Il messaggio lanciato dal presidente francese, Emmanuel Macron, sembra puntare dritto verso Matteo Salvini. Al termine dell’incontro convocato a Parigi con i ministri dell’Interno dell’Ue per discutere nuove proposte per la gestione dei Migranti, summit al quale il vicepremier italiano ha deciso di non partecipare inviando i tecnici del Viminale, il capo ...

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Matteo Salvini - dopo Carola Rackete e Sea Watch il nuovo assalto Ong viene dal Nord : "Roba da matti..." : nuovo allarme Ong, ma stavolta viene dal profondo Nord. Matteo Salvini, su Facebook, accende i fari sulla Viking, la nave battente bandiera della Norvegia appena salpata dal Mare del Nord. Destinazione, ovviamente, il Mediterraneo, con l'obiettivo di soccorrere i migranti e traghettarli tra Italia e

Sui rubli Salvini parlerà (dopo Conte) : Si materializzerà in Senato con il codazzo di cronisti ad inseguirlo fin alla porta dell’emiciclo. “Ministro, ministro, cosa dirà? Replicherà a Conte?”. Quando scoccheranno le 16 e 30 di mercoledì, a palazzo Madama, si consumerà questa scena. Non ci sarà, insomma, solo il premier Giuseppe Conte a riferire sull’affaire Metropol e sui presunti fondi che dal Cremlino sarebbero stati ...

Matteo Salvini su Ghali dopo Vossi Bop : “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace” : Ghali attacca Salvini in musica, che replica spiegando di apprezzarlo. Nel remix della canzone Vossi Bop, rilasciata ieri, Ghali parla di un politico fascista che annusa l'ambiente. Canta infatti: "C'era un politico fascista che annusava l'ambiente". Salvini lo apprende, in quanto sostenitore della musica di Ghali (strano ma vero!) e su Twitter cinguetta: "Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave???" Non è l'unico riferimento ...

Conte difende il governo : «Non vivacchio - siamo al lavoro su fisco e autonomie» Di Maio e Salvini - dialogo dopo i veleni : «I governatori non avranno tutto quello che hanno chiesto», chiarisce il premier. Che difende i suoi ministri, e precisa: «Niente vacanze, lavoriamo alle riforme»

Le campagne de L'Espresso Dopo Berlusconi tocca a Salvini : Oggi, con Berlusconi ormai relegato a un modesto ruolo nel "teatrino" politico, il vecchio Scalfari e i suoi discepoli stanno mitragliando "l'infame ministro, fascista e razzista" Matteo Salvini sulla presunta, molto presunta, vicenda di Savoini e altri ex portaborse leghisti. Segui su affaritaliani.it

Renzi chiede sfiducia a Salvini. Zingaretti - così lo aiutiamo. Il Pd pensa anche a dopo Mattarella : La possibile crisi di governo riapre la discussione nel Pd, i Renziani partono alla carica chiedendo che venga presentata subito una mozione di sfiducia contro Matteo Salvini, ma il segretario Nicola Zingaretti frena, durante una riunione con il capogruppo alla Camera Graziano Delrio e con la vice-presidente del gruppo al Senato Simona Malpezzi. Il leader Pd è convinto che la mossa possa favorire la ricomposizione di una maggioranza ormai a un ...

Dopo un anno Salvini torna in Europa. Ma il vertice sui migranti è l’ennesimo flop : Per la seconda volta su otto occasioni totali, il ministro dell'Interno partecipa a una riunione con i suoi omologhi europei. Il vertice di Helsinki però si avvia verso un nulla di fatto. Nessuna soluzione per evitare nuovi casi come quello della Sea Watch e delle altre navi lasciate per giorni in mare prima di poter sbarcare i migranti salvati nel Mediterraneo.Continua a leggere