Microsoft Launcher si aggiorna | impostazioni rinnovate Agg Pubblico

Fonte : surface-phone

(Di giovedì 25 luglio 2019)mentosi èto pubblicamente alla versione 5.6.0.52888 introducendo le novità della beta. Articolo originale (25/06/2019); Quest’oggi, la variante beta disi èta per Android introducendo un rinnovamento dellee altre novità. Changelog: l’esperienza della paginadelè stata ottimizzata per aiutare a scoprire e trovare rapidamente ciò che si cerca. Ora è possibile partecipare ai meeting diTeams tramite la scheda Calendario del feed. Le mail contrassegnate possono essere visualizzate dalla scheda Attività. Screenshot La nuova versione diè numerata 5.6.0.52853 ed è disponibile al download presso il Google Play Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei commenti!(Free, Google Play) →

