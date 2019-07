Incendio in una officina a Comiso FOTO

Incendio sui binari e treni bloccati. C'era una talpa? : Mentre vanno avanti le indagini degli inquirenti alcuni sindacalisti acanzano un sospetto: "Chi ha colpito aveva a disposizione informazioni segrete" treni Incendio Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/24/Incendio-sui-binari-a-rovezzano-cera-una-talpa/Sabotaggio di RovezzanoTalpa dietro l'Incendioche ha ...

Incendio in una cabina elettrica di Treno ad Alta velocità a Rovezzano (FI) : sospetto dolo : Questa mattina poco dopo le 05:00 è scoppiato un Incendio in una cabina elettrica all'interno di un Treno ad Alta velocità a Rovezzano, rione del comune di Firenze sito lungo la strada statale 67, apparentemente di natura dolosa che ha interrotto la linea ferroviaria della tratta Firenze - Roma. Inizialmente quella tra Rovezzano e Firenze Campo di Marte sulle linee Direttissima e convenzionale, ripresa poi intorno alle 08:00 al termine di alcune ...

Kyoto - un uomo appicca un Incendio in una casa di produzione : almeno 24 morti e 35 feriti : almeno 24 morti e 35 feriti. È il bilancio delle vittime di un incendio che ha colpito uno studio di animazione di Kyoto, sull’isola giapponese di Honshu. Sembra che a provocare le fiamme sia stato un uomo di 41 anni, che ora risulta tra i feriti. I vicini hanno raccontato che all’improvviso hanno sentito una serie di esplosioni e poi di aver visto l’edificio della Kyoto animation, un’importante casa di produzione di ...

Roma. Incendio al Tufello : un cinquantenne morto e una donna intossicata : Un disabile è morto carbonizzato in un rogo divampato nel suo appartamento al Tufello di Roma. E’ successo in uno

Sardegna - Incendio in Ogliastra : fiamme alte fino a 10 metri. Evacuati una spiaggia - due campeggi e un hotel : Un nuovo incendio a Cea, nella provincia sarda dell’Ogliastra, dopo il disastro nella vicina Tortolì dello scorso sabato. Le fiamme, alte fino a 10 metri, sono divampate vicino alla spiaggia del paese e si sono poi estese fino ad alcune strutture turistiche della zona, due campeggi e un albergo, oltre che a una colonia di salesiani. Tutte le strutture sono state fatte evacuare, così come la spiaggia, mentre per tentare di spegnere gli ...

Incendio alla Plaia di Catania - sopralluogo del Governatore Musumeci : “poteva essere una strage - serve riqualificazione” : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, alla Playa di Catania, nei luoghi distrutti dall’Incendio di alcuni giorni fa. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti, l’ingegnere Giovanni Spampinato, responsabile della Protezione civile della Sicilia orientale, e il colonnello del Corpo forestale della Regione, Luca Ferlito. Dopo aver visitato le aree devastate dal rogo, Musumeci ...

C’è un grande Incendio in una centrale elettrica vicino a Mosca : Giovedì si è sviluppato un grande incendio in una centrale elettrica alimentata a gas naturale vicino a Mytishchi, a nord est di Mosca, in Russia. Almeno sei persone sono state ferite e secondo un testimone, citato dall’agenzia di stampa locale Ria Novosti,

Vasto Incendio boschivo in Germania : rogo spento dopo una settimana : E’ stato finalmente spento l’enorme incendio boschivo che per una settimana, anche a causa del caldo intenso, è divampato ad un centinaio di km da Berlino: anche grazie al calo termico e alle piogge, le autorità hanno dichiarato formalmente che le fiamme sono state domate. Ridotti in cenere 500 ettari di bosco. A complicare le operazioni di spegnimento di quello che viene considerato come uno dei più estesi incendi nella storia in ...

Incendio nel sottomarino russo - la rivelazione shock : “I militari morti hanno evitato una catastrofe planetaria” : I 14 militari morti lo scorso lunedì nell’Incendio divampato in un sottomarino nucleare russo, nel Mare di Barents, “al prezzo delle proprie vite hanno salvato non solo le vite dei compagni, non solo la nave, ma hanno evitato una catastrofe di dimensioni planetarie“: lo ha detto alto ufficiale – del quale non è stata diffusa l’identità – durante la cerimonia funebre dei militari a San Pietroburgo. Lo riporta ...

Incendio in una palazzina nel bolognese : morto un uomo - almeno un’altra persona intossicata : Un uomo di 64 anni è morto nell'Incendio di una palazzina a Minerbio, nel bolognese. Il rogo sarebbe partito, per cause accidentali, proprio dall'appartamento della vittima, ma ha poi interessato anche altre case dello stesso edificio. Un'altra persona è rimasta intossicata a causa del fumo, mentre due famiglie sono ora sfollate. La palazzina si trova in via Roma: per spegnere le fiamme e soccorrere le persone presenti nell’area sono ...