Gears 5 | il Versus Multiplayer sarà disponibile per tutti i membri Xbox Live Gold questo

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 25 luglio 2019) Il prossimo Tech Test di5 si terrà tra il 26 e il 29 luglio epergli utenti. Come possiamo vedere, Microsoft e The Coalition aumentano la partecipazione ai test, infatti fino ad ora erano aperti solamenti a chi ha fatto il preordine del gioco.Potremo scaricare l'apposito client viaStore o Windows Store, e saranno incluse modalitàcome il deathmatch Arcade e molto altro ancora, come le classificate Re della Collina ed la modalità Escalation.Leggi altro...

