Ancelotti | “L’eventuale arrivo di Icardi non prevede la cessione di Milik”

(Di giovedì 25 luglio 2019) Durante la conferenza stampa da Dimaroha parlato di Arkadius Milik e del suo posto nell’attacco del Napoli: “Attacco? Milik è un attaccante che utilizziamo spesso da prima punta, ma sa partecipare anche fra le linee. Cerchiamo un attaccante che possa svariare su tutto il fronte offensivo. Proviamo cose diverse in questi test e ci sta. Stiamo provando a pressare molto più alti, proviamo a fare molta più proposizione nei terzini”. Il tecnico ha legato il discorso anche a Mauro? l’eventualenonladi Milik, nessun calciatore è sul mercato.sembrerebbe smentire quanto ipotizzato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport e cioè che, con l’di, Milik diventerebbe un di più in rosa, viste le carenze mostrate nella partita di ieri contro la Cremonese e che la società potrebbe pensare a vendere il ...

