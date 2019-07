Agca:Emanuela Orlandi è viva e sta bene

e stada 36 anni": parola di Ali, il terrorista turco dei Lupi grigi condannato tra l'altro per il tentato omicidio di Papa Wojtyla, nel 1981. In una lettera alla stampa internazionale,torna sul caso della 15enne scomparsa nell'83 e dice:"Non fu sequestrata nel senso classico", ma "fu vittima di un intrigo internazionale per motivi religiosi-politici legati anche al 3°segreto di Fatima"."Il governo vaticano non è responsabile", mentre "la CIA" dovrebbe"rivelare suoi documenti".(Di giovedì 25 luglio 2019)