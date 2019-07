A detta degli sviluppatori | Star Wars Jedi Fallen Order è per certi versi simile a Sekiro

Aia - nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO [dettaGLI] : nasce il gruppo degli arbitri effettivi VAR PRO, con funzioni di Video Assistant Referee, a disposizione della Commissione arbitri Nazionale per il campionato di Serie A, sulla base delle nuove norme di funzionamento degli organi tecnici approvate nella giornata di ieri dal Consiglio federale. Lo ha deciso il Comitato nazionale, riunito a Roma per deliberare anche le nomine necessarie a completare gli organici della dirigenza nazionale e ...

Nuovi dettagli su Gods & Monsters - il prossimo open world degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey : Annunciato all'E3 2019 nel corso della conferenza di Ubisoft, Gods & Monsters è il nuovo titolo degli sviluppatori di Assassin's Creed Odyssey. Descritto come un gioco action adventure open world basato sulla mitologia greca, in molti sono in attesa di questo progetto che sarà pubblicato su PC e console il 25 febbraio 2020.Nonostante l'eccitazione per il potenziale di Gods & Monsters, non ne sappiamo ancora molto, quello che sappiamo lo ...

Mercato NBA – Russell Westbrook è un nuovo giocatore degli Houston Rockets : i dettagli della trade : Russell Westbrook si trasferisce da OKC agli Houston Rocktes: trade pazzesca nella notte che coinvolge anche Chris Paul In casa Thunder hanno schiacciato il bottone: è rebuilding totale. Dopo l’addio di Paul George, finito ai Clippers al fianco di Kawhi Leonard, anche Russell Westbrook lascia Oklahoma. Il playmaker aveva espresso i suoi dubbi in merito alla permanenza ai Thunder, visto l’addio di PG13 e la volontà della franchigia di ...

La serie su Il Signore degli Anelli trova il suo regista e svela i primi dettagli sulla storia : Tutto pronto per tornare nella Terra di Mezzo con la serie su Il Signore degli Anelli. Lentamente, il prodotto televisivo, annunciato due anni fa dalla piattaforma Amazon Prime Video, prende forma e compie un altro grande passo in avanti. Il regista J.A. Bayona, già dietro la macchina da presa con Jurassic World: Il Mondo Distrutto, dirigerà i primi due episodi dello show. Tra i suoi precedenti lavori, Penny Dreadful, e The Orphanage di ...

Scatena i poteri degli eroi in Marvel's Avengers : tutti i dettagli del comunicato ufficiale : Marvel Entertainment e Square Enix sono orgogliose di presentare Marvel's Avengers, un epico gioco di azione-avventura che combina una narrazione cinematografica con meccaniche di gioco in single-player e cooperativo. Ecco il comunicato ufficiale:Sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Eidos-Montréal, Crystal Northwest e Nixxes Software, Marvel's Avengers sarà pubblicato contemporaneamente per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox ...