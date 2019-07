Tav | Taverna | “No tutta la vita | opera inutile” Fraccaro | “Nessuna giravolta”

Il duello su Twitter tra Boschi e Taverna : "Sono avvocato - lei?". "Da ottobre dottoressa" : Cinguettii al veleno tra la senatrice Cinque stelle, Paola Taverna, e la deputata del Pd, Maria Elena Boschi. A innescare il duello è un tweet di Taverna che commenta una critica di tre giorni fa al governo firmata da Boschi. "L'ad di Fincantieri dice che mancano 6 mila ragazzi per fare lavori manuali, come il saldatore. E lui è pronto ad assumerli. Forse il governo dovrebbe concentrarsi su questo anziché sul reddito di cittadinanza. I ragazzi ...

Rdc : Taverna a Boschi - ‘oggi ultimo esame - da ottobre mi chiami dott.ssa’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Oggi ho preso il mio ultimo 30 a Sociologia dei fenomeni politici. Se vuole da ottobre può chiamarmi Dottoressa in Scienze Politiche. Ad oggi per lei sono il Vicepresidente del Senato. Io non mi preoccuperei di mio cugino piuttosto penserei a suo padre. Ad maiora!!”. Continua il botta e risposta via social tra Paola Taverna e l’ex ministra Maria Elena Boschi. Il nuovo affondo arriva ...

Effusioni e strette di mano - Salvini e Di Maio a villa Taverna con le fidanzate : Tra i quasi tremila invitati alle celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza del 4 luglio a villa Taverna anche il vicepremier Matteo Salvini e la compagna Francesca Verdini in miniabito rosa fluo. La coppia, apparsa molto affiatata, si è scambiata Effusioni tra un selfie e una stretta di mano con i presenti. All'evento ha partecipato anche l'altro vicepremier Luigi Di Maio, con la fidanzata Virginia Saba in tubino verde. Presenti anche il ...