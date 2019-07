I progetti che hanno vinto il concorso Youth in Action per lo sviluppo sostenibile

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni dopo vogliamo tornare sulla luna : perché è importante e i progetti futuri [INFOGRAFICHE] : Oggi, 20 luglio 2019, è il 50° anniversario della Missione Apollo 11 che ha portato i primi uomini a calpestare il suolo lunare nel 1969. L’Agenza spaziale Europea (ESA) sta collaborando con i partner internazionali per riportare l’uomo sull’unico satellite naturale della Terra. La luna è il nostro vicino cosmico più prossimo e un obiettivo naturale per creare una base di ricerca mentre ci prepariamo a viaggiare più in profondità nel sistema ...

Che fine ha fatto Elia Fongaro? Confessioni e progetti : Ultime notizie su Elia Fongaro: ecco cosa c’è da sapere sull’ex concorrente del Grande Fratello Vip Elia Fongaro continua a studiare recitazione: dopo la sua esperienza al Gf, ha capito che il suo sogno più grande è quello di diventare un attore con la ‘a’ maiuscola. Si sta impegnando duramente, ma trova sempre il tempo […] L'articolo Che fine ha fatto Elia Fongaro? Confessioni e progetti proviene da Gossip e Tv.

Previsioni astrologiche dell'11 luglio : Scorpione temerario - progetti per Ariete : Giovedì 11 luglio 2019 troviamo la Luna transitare nel segno dello Scorpione mentre Marte e Mercurio retrogrado stazioneranno in Leone. Il Nodo Lunare, il Sole e Venere si troveranno in Cancro ed Urano sarà nel segno del Toro. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Ariete, progetti in vista Ariete: progetti in vista. Le azioni che intraprenderanno questo giovedì, grazie all'appoggio ...

Menarini : "Grandi progetti di crescita - anche in Usa" : Firenze, 3 lug. - (AdnKronos) - "Menarini ha dei grandi progetti di crescita e di espansione internazionale. Vogliamo, ad esempio, entrare negli Stati Uniti da player importanti del mercato". Lo ha detto Ennio Troiano, direttore Corporate delle Risorse Umane di Menarini, parlando con i giornalisti a

L'ex boss di Blizzard Mike Morhaime ci spiega perché il 50% dei progetti della compagnia vengono cancellati : Mike Morhaime è stato il boss di Blizzard quando ancora si chiamava Silicon & Synapse, dopo una carriera di 28 anni ha deciso di lasciare la compagnia per stare vicino alla sua famiglia.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Morhaime è stato protagonista di una recente intervista in cui spiega perché la metà dei progetti di Blizzard non ha alla fine visto la luce:"Sembra che metà dei titoli su cui abbiamo lavorato sono poi stati ...

L'ex Blizzard Mike Morhaime ci spiega perché la metà dei progetti della compagnia sono stati cancellati : Mike Morhaime è stato il boss di Blizzard quando ancora si chiamava Silicon & Synapse, dopo una carriera di 28 anni ha deciso di lasciare la compagnia per stare vicino alla sua famiglia.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Morhaime è stato protagonista di una recente intervista in cui spiega perché la metà dei progetti di Blizzard non ha alla fine visto la luce:"Sembra che metà dei titoli su cui abbiamo lavorato sono poi stati ...

Mara Venier torna a Domenica In - in cantiere anche altri progetti : Mara Venier torna a Domenica In, ma la conduttrice non si ferma qui Dopo gli ottimi ascolti della appena conclusa edizione di Domenica In, sembrerebbe che Mara Venier tornerà al timone dello show Domenicale di Rai 1 per la seconda volta consecutiva. A darne notizia è il sito Davide Maggio, il quale ci spiega anche […] L'articolo Mara Venier torna a Domenica In, in cantiere anche altri progetti proviene da Gossip e Tv.

Tra flop e ripensamenti - 25 progetti che Google ha cassato : È passato quasi un mese dalla chiusura definitiva del social network Google plus. Dopo otto anni di attività Google ha deciso di chiudere la piattaforma, rivelatasi un insuccesso. Ma Google plus non è il primo progetto a cui Mountain View ha tagliato la testa. Idee con un ottimo potenziale sulla carta, dopo essere state presentate al mercato, si sono rivelate un fuoco di paglia, finendo nel dimenticatoio. O sono state inglobate in altre, più ...