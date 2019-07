Caldo africano | oggi oltre +38°C in Umbria | domani ‘bollino rosso’ a Perugia e

Ondata di Caldo africano - 4° giorno con oltre +30°C a Venezia : disagio fisico intenso e qualità dell’aria scadente fino a sabato : Solo sabato 27 luglio il disagio fisico causato da caldo e umidità, e la concentrazione di ozono nell’aria, diminuiranno nel territorio Veneziano. Lo comunica la protezione civile di Venezia sulla base dei dati rilevati dal centro meteo di Teolo dell’Arpav. Secondo i dati disponibili, oggi è stato il quarto giorno consecutivo con temperature superiori ai +30°C, e si parla quindi di “Ondata di calore”. Il fenomeno ...

Meteo - ondata di Caldo africano in Europa : Belgio e Olanda infuocate - mai così caldo dal 1883 : Belgio e Olanda, nella morsa dell’ondata di caldo africano che sta attanagliando l’Europa occidentale, registrano temperature record, con la colonnina di mercurio destinata a salire ancora. L’Istituto reale Meteorologico olandese ha rilevato la temperatura più alta di sempre, con +38,8°C a Gilze-Rijen, nel sud del Paese. E anche l’Istituto reale di Meteorologia belga, alle 14,30, ha registrato la temperatura più alta dal ...

Meteo - il Caldo africano ha i giorni contati : nel weekend temperature giù di 15 gradi : Il caldo africano continua a tenere l'Italia in un 'forno', ma ha i giorni contati: le temperature tra oggi e venerdì continueranno a toccare il picco con valori massimi...

Meteo - ondata di Caldo africano in Europa : +42°C in Spagna - +40°C in Francia e Portogallo ed è solo l’inizio : La nuova ondata di caldo africano in Europa sta per raggiungere il suo picco e già ieri, 22 luglio, sono state registrate le prime elevate temperature sui settori sudoccidentali del continente. Nella Penisola Iberica, il Portogallo meridionale e orientale e la Spagna sudoccidentale e nordorientale hanno fatto registrare le temperature più alte. Quasi raggiunti i +42°C ad Andajur, in Spagna. Almeno 15 le località spagnole che hanno superato i ...

Meteo : si erge l'anticiclone africano. Francia nel mirino del Caldo - Parigi a 40°C : L'alta pressione sub-tropicale inizia a fare sul serio ed è pronta ad innalzarsi nuovamente verso latitudini davvero poco abituate alle intense ondate di caldo nord africane. La cupola anticiclonica...

La tregua è finita : il Caldo africano tornerà a "urlare" (e sarà peggio di giugno) : La tregua dal grande caldo è destinata a finire. Si apre, infatti, una settimana caratterizzata da un boom di caldo per via dell’assalto dell’Anticiclone africano su mezza Europa. Oltre all’innalzamento delle temperature, anche l’afa sarà protagonista nel nostro paese. Lo riporta ilMeteo.it. Il Nord, gran parte del Centro e l’area tirrenica, saranno le regioni che vedranno le temperature alzarsi ...

Meteo - sta per iniziare una forte ondata di Caldo africano in tutt’Europa : record nazionali a rischio in molti Paesi - oltre +30°C persino in Svezia e Finlandia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Nel corso di questa settimana è atteso lo sviluppo di un’altra ondata di caldo potenzialmente record. In maniera simile a quanto successo alla fine di giugno con un’ondata di caldo record per la Francia meridionale e non solo, un calore estremo si diffonderà sull’Europa occidentale. Potremmo vedere alcuni record cadere, soprattutto su alcune parti della Francia nordorientale, del Benelux e della Germania occidentale entro ...

Previsioni meteo : torna l'anticiclone africano/ Caldo e afa - Milano e Firenze roventi : Previsioni meteo, torna la nuova ondata di Caldo e afa a causa dell'anticiclone africano. Le città del Nord bollenti, da oggi e per tutta la settimana .

Previsioni meteo 22 luglio : rovente anticiclone africano - Caldo e afa da Nord a Sud : La nuova settimana si apre col ritorno dell’anticiclone africano. Le Previsioni meteo di oggi 22 luglio indicano caldo in aumento lungo lo stivale. Le massime potranno in più di una occasione superare la soglia dei 35-36 gradi e raggiungere anche i 38 gradi. L'afa si avvertirà soprattutto sulle regioni tirreniche.Continua a leggere

In arrivo sull’Italia una nuova ondata di Caldo africano - attesi picchi fino a 38 gradi : E’ colpa dell’anticiclone, le temperature saranno tra le più intense degli ultimi anni

Meteo Italia Caldo africano Temperature in Aumento : Caldo Africano in arrivo sull’Italia, come già vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, le Temperature in questa nuova settimana, subiranno nuovamente un incremento portandosi sui valori di 35/37°C. L‘Alta Pressione di matrice Africana infatti, già da Lunedì, andrà a consolidare ulteriormente la sua presenza in sede mediterranea, inglobando anche settori dell’Europa centro-occidentale. Per quanto riguarda il nostro ...

Meteo : Caldo e afa - arriva l'anticiclone africano : A partire da domani l'aria sahariana arriverà dall'entroterra marocchino verso l'Europa e il Mediterraneo. La colonnina di mercurio arriva anche a 40 gradi. I consigli del ministero della Salute per proteggersi dalle temperature roventi

Meteo - le Previsioni mensili dell’Aeronautica Militare : Caldo africano fino a fine Luglio : Dopo una prima metà di Luglio funestata dal maltempo, anche estremo, e da temperature inferiori alla media sull’Italia, dalla prossima settimana l’anticiclone africano farà il suo ritorno, determinando un nuovo aumento delle temperature fino alla fine del mese. Luglio, dunque, si chiuderà all’insegna del caldo, mettendo fine all’anomalia climatica della prima metà del mese. Nella prima settimana di agosto, invece, le precipitazioni saranno al di ...

Meteo : anticiclone africano sull'Italia - Caldo in intensificazione su tante regioni : L'alta pressione sub-tropicale sta nuovamente riconquistando il Mediterraneo e buona parte dell'Europa centro-occidentale, dove riporterà caldo a tratti intenso seppur non paragonabile a quello...