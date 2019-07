Caccia Al Ladro | stasera in tv la smagliante commedia sofisticata in salsa thriller di

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Quando si parla diAl, il giudizio è quasi unanime: questo film per Alfred Hitchcock è una sorta di sospensione dai suoi temi seri. È lo stesso regista a sottolinearlo nella celebre intervista a Truffaut: “Era una storia piuttosto leggera, non seria”, aggiungendo in un'altra occasione che il film costituiva anche l’opportunità per un ritorno al suo umorismo inglese. E questa forse è una delle chiavi di lettura più interessanti diAl. Hitchcock plana tra gli scenari della Costa Azzurra – di cui però non amava il cielo blu Savoia, che gli sembrava fasullo e perciò cercò di ovviare con filtri che rendessero più realistiche le sfumature di colore –, tra baie incantante e tripudio di fiori e decide di prendersi una vacanza, ritrovando la parte più europea della sua ispirazione. La stessa cosa si può dire per il protagonista Cary Grant, che mai come in questo ...

