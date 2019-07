Bici elettrica | il modello di Turbo Creo SL Specialized

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Unada strada. Questa l'idea diBicycles che presenta la sua nuova eBikeSL. Un’idea diclettada strada che il marchio statunitense declina in due mezzi: una E-Gravel e una E-road. Il cuore dellaè uno nei motori più leggeri e più potenti sul mercato ed è progettato e costruito da. Fluida e leggera, questo gioiello permette di scalare le montagne come se la terra fosse piatta. Potenza, autonomia e connettività toccano livelli mai raggiunti, grazie a un potenziamento degli standard che segue la tecnologiadei modelli automotive Tesla. Tecnologia Il miglioramento è nel Dna di: di qui la volontà di investire in Ricerca e Sviluppo. La sinergia trae un team di ingegneri svizzeri ha così portato alla realizzazione di un e-bike da strada in fibra di carbonio e un nuovo motore a ...

