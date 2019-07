Atac | su linea 409 nessun principio d’incendio

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma – Intorno alle 11, per ragioni ancora da accertare, si e’ attivato il sistema antincendio su una vettura in servizio sulla409, all’altezza di via di Portonaccio. L’evento non ha avuto alcuna conseguenza per i passeggeri. Contrariamente a quanto riportato da alcune notizia di stampa, quindi, non si e’ verificato alcundi incendio ne’ ci sono state fiamme. A tal proposito, si ricorda che la presenza di fumo su una vettura non e’ necessariamente collegata alla presenza di fiamme. Cosi’ in un comunicato. L'articolo: su409d’incendio proviene da RomaDailyNews.

