Simeone | serve più coraggio | non basta nuovo piano liste d’attesa

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “Diamo atto all’assessore D’Amato di aver preso in considerazione le linee di indirizzo contenute nella risoluzione approvata all’unanimita’ dalla commissione Sanita’ dello scorso 25 marzo, che impegnava la Regione Lazio ad adottare unregionale per il governo delled’attesa. In particolar modo la richiesta di utilizzare le grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per l’80% della loro capacita’, l’attivazione di ‘percorsi di tutela’ per i primi accessi o la gestione trasparente delle agende, tramite la visibilita’ al Recup. Detto cio’, dopo una prima lettura dei principali contenuti del documento presentato ieri, mi sarei aspettato piu’. Riscontro come ancora una volta siano prevalenti le linee teoriche rispetto alla concretezza delle soluzioni. Si ...

