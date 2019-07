Shigeru Miyamoto ricorda con affetto il compianto Satoru Iwata all' interno di un libro

Fonte : eurogamer

(Di martedì 23 luglio 2019) Un nuovopubblicato per celebrare la vita di, defunto presidente di Nintendo scomparso nel 2015, include una serie di toccanti testimonianze di. Il, intitolato semplicemente-san, è attualmente disponibile solo in giapponese, ma sono state tradotte alcune parti dell'intervista a."Per me, era un amico, più di ogni altra cosa al mondo", ha detto. "Non è mai sembrato che fosse il mio capo o che lavorassi sotto di lui. Non si è mai arrabbiato; non abbiamo mai combattuto per nulla."si incontrarono per la prima volta quando l'ex capo stava ancora dirigendo lo studio HAL Laboratory di Kirby e Smash Bros. Il loro primo incontro è stato durante una cena. Entrambi gli uomini avevano lavorato fino a notte fonda e decisero di andare a comprare il ramen.Leggi altro...

