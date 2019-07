Salone di Francoforte 2019 - Tutte le novità in arrivo alla rassegna tedesca - FOTO GALLERY : Siamo sempre lì. I saloni perdono adesioni, e anno dopo anno il conto dei marchi che non vanno si fa via via più consistente. Un discorso valido per Tutte le principali rassegne mondiali, che coinvolge pesantemente anche quelle che riguardano più da vicino noi europei. Ma se anche Ginevra, manifestazione neutrale per vocazione e geografia, ha iniziato a perdere pezzi, bisogna guardare a quanto accade negli spazi espositivi dei saloni di Parigi e ...

Hyundai - La nuova i10 al Salone di Francoforte : La Hyundai ha staccato ufficialmente il biglietto per Francoforte diffondendo il teaser della nuova i10, che verrà presentata in anteprima proprio al Salone tedesco. Lannuncio sorprende fino a un certo punto: tra le novità sullagenda della Casa coreana, infatti, la citycar era in cima alla lista. Lauto sarà in concessionaria per linizio del 2020.Più slancio (e sprint). Lunica immagine al momento disponibile ci mostra uno scorcio del trequarti ...