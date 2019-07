Refrigeri | grazie a Zingaretti uscita da commissariamento sanità

Fonte : romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma – “La Sanita’ del Lazio esce dal. A decretarlo sostanzialmente e’ stata questa mattina la Corte dei Conti, sezione regionale per il Lazio, in occasione del giudizio di parifica sul Rendiconto 2018 con il quale ha certificato l’efficacia delle azioni messe in campo per la riduzione del debito regionale da parte della Giuntatanto che per la prima volta dopo 12 anni il bilancio della Sanita’ del Lazio e’ tornato in attivo. La Corte dei Conti ha infatti sottolineato positivamente l’introduzione di norme in tema di finanza pubbliche orientate alla sempre maggiore trasparenza e soprattutto alla preventiva individuazioni delle coperture necessarie alle spese connesse alle leggi regionali approvate. Il quadro che emerge dal Rendiconto sulla contabilita’ regionale, che permette al Lazio di uscire dal ...

