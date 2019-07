Quartu | respinto all' ingresso del locale magrebino appicca incendio

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 23 luglio 2019) Federico Garau Alla fine della serata il 29enne, approfittando dei controlli meno serrati, ha fatto ritorno nelper vendicarsi del fatto di esser stato allontanato in precedenza. I testimoni raccontano di averlo visto fuggire, prima dell'esplosione che ha dato avvio all'Ha dato fuoco ad una parte del"Opera Beach Arena", collocato sul lungomare del Poetto di, dopo essere statoall'. Per questo motivo è stato tratto in arresto il pluripregiudicato marocchino Charoufi Adil, un 29enne da tempo residente a Selargius (Cagliari). Personaggio già noto alle forze dell'ordine, ilsi era reso protagonista negli ultimi tempi di numerosi episodi di intemperanza nei locali e negli stabilimenti disseminati lungo la spiaggia del Poetto, creando allarme tra i gestori e gli addetti alla sicurezza. Forse proprio per questo motivo, ...