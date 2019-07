Quadrotti cioccolatosi

Fonte : cosacucino.myblog

(Di martedì 23 luglio 2019)sono dei dolcetti molto golosi che possono essere serviti in qualunque momento della giornata. Dalla prima colazione alla merenda pomeridiana, ma anche come dessert. Ogni volta che avrete voglia di qualcosa di buono isapranno soddisfare il vostro palato. Ingredienti •100 gr di cioccolato al latte •Una bustina di lievito •50 gr di farina •3 cucchiai di latte •40 gr di zucchero •2 uova •40 gr di burro •Un pizzico di sale •Un cucchiaino di lievito Procedimento Iniziate con il tritare il cioccolato al latte, adagiatelo in un pentolino insieme al burro e fate sciogliere a bagnomaria. Quando non si saranno sciolti lasciateli raffreddare. Adesso rompete le uova e separate i tuorli dagli albumi. Mettete in una ciotola della planetaria i tuorli insieme allo zucchero e a un pizzico di sale e sbattete fino a quando il ...