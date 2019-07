Pd-M5S | la coalizione dei “no-global romantici”

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 23 luglio 2019) Il dilemma che sta animando il Partito Democratico è allearsi o meno con il Movimento 5 Stelle. E a fondamento di questo eventuale connubio ci sono dei valori che, a volerli vedere uno ad uno, aiutano a comprendere quanta vicinanza ci sia tra un pezzo del Pd e una parte del M5S: la decrescita felice che assicurerebbe un Eden sostenibile, soprattutto perché anti-capitalista; la conseguente neo-religione ecologista con la nuova profetae Greta Thunberg; l’assistenzialismo di Stato a suon di sussidi e redditi minimi garantiti più o meno assortiti; la difesa a oltranza del settore pubblico e delle aziende di Stato decotte, comprese le municipalizzate cittadine, seppur sempre sull’orlo del fallimento contabile; la legalità a corrente alternata che ammette e sostiene le occupazioni illegali di stabili pubblici e privati; un giustizialismo che ...

