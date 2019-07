“Non avrò pace finché tutti bimbi non saranno a casa”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Roma, 23 lug. (AdnKronos) – ”E’ evidente che non vengo qui per attaccare Renzi o Zingaretti, non mi interessa il colore politico, qui ci sono da salvare dei”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha concluso la girandola di risposte ai cronisti che lo hanno incalzato a margine dell’intervento pubblico in piazza del Municipio, a . ”Nonfino a che l’ultimo bambino in Italia sottratto ingiustamente alle famiglie non tornerà a casa da mamma e papà”, aveva esordito Salvini. Oggi, come riporta la Gazzetta di Reggio, quattro piccoli, coinvolti nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’ sono tornati a casa, nelle loro famiglie naturali, per disposizione del tribunale dei Minori di Bologna.”Non mi interessa fare un ragionamento di partito – aggiunge -. Temo che con la commissione di inchiesta, ...

