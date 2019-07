Loredana Lecciso | tutta la verità sui rapporti con Al Bano e Romina

Loredana Lecciso : ecco in che rapporti è con Albano e Romina : Loredana Lecciso, in che rapporti è con Albano e Romina? A svelarlo è direttamente lei Uno dei personaggi italiani più discussi in assoluto è sicuramente Loredana Lecciso. La showgirl, specialmente durante gli ultimi anni, è finita al centro di tante polemiche a causa della sua turbolenta vita sentimentale. Da anni, infatti, Loredana era legata ad […] L'articolo Loredana Lecciso: ecco in che rapporti è con Albano e Romina proviene da ...

Loredana Lecciso : "Con Al Bano oggi siamo una bella realtà. Romina? Non ho mai litigato con lei" : Nella lunga intervista concessa a il Fatto Quotidiano, Loredana Lecciso si confessa su molteplici fronti che hanno caratterizzato e cambiato la sua vita. Trasversalmente si passa dalla famiglia all'infanzia, gli ostacoli che l'hanno messa in difficoltà, il lavoro ma soprattutto l'amore.Spesso sulla bocca di tanti per la sua notorietà venuta fuori soprattutto a cavallo tra il 2004 e il 2005 fra sgambettate e fatti di gossip non ha mai ...

Al Bano e Loredana Lecciso di nuovo insieme? La confessione di lei : Loredana Lecciso torna a parlare del suo rapporto con Al Bano: “Siamo una bella realtà” Loredana Lecciso ha rilasciato un’interessante intervista a IlFattoQuotidiano.it. In questa circostanza la donna ha parlato un po’ di tutto, pure del suo rapporto con Al Bano, facendo una clamorosa rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Di cosa si tratta? In pratica Loredana Lecciso, alla domanda posta dal giornalista se sia ...

Loredana Lecciso : “Se mi sento bella? Sono insicura. Con Al Bano un’unione forte… E per il futuro mi affido a Dio” : Orgoglio, quello di Loredana, e pregiudizio, quello verso la Lecciso. Il sole del primo pomeriggio che scotta, il tono di voce rilassato. Durante la lunga chiacchierata, cambia i suoi tempi. Spinge, prova ad argomentare: “I pregiudizi mi fanno tenerezza, li vedo come una mancata opportunità per vedere le cose in maniera diversa”. Poi si ferma, rallenta quasi a voler pesare le parole. Gli inizi come giornalista a Canale 8, emittente ...

Mediaset - Loredana Lecciso verso il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini : Su Dagospia si leggono le anticipazioni di Oggi sul Grande Fratello Vip. A Cologno Monzese si sussurra che, tra i possibili concorrenti, figuri Loredana Lecciso, 46. Si dice anche che l’ex (?) compagna di Al Bano non abbia però ancora sciolto le riserve. Cosa aspetta? Per ora non è noto. Intanto se

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip 2019?/ Anche Claudia Galanti? L'indiscrezione : Loredana Lecciso e Claudia Galanti saranno nel cast del Grande Fratello Vip 2019? Arrivano le indiscrezioni dal settimanale Oggi

Loredana Lecciso e il post d’amore su Instagram per Al Bano e i figli : Loredana Lecciso sorprende ancora una volta tutti e su Instagram pubblica un post d’amore dedicato ad Al Bano Carrisi e i figli Bido e Jasmine. Dopo un lungo periodo di silenzio si è tornato a parlare sui giornali del triangolo amoroso formato da Romina, Loredana Lecciso e Al Bano. Da quando i rapporti fra il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana sono tornati ottimi la vita sentimentale di Carrisi è finita sotto i riflettori.\\ Se ...

Loredana Lecciso vorrebbe partecipare al GF Vip ma teme per il suo aspetto estetico : vorrebbe essere una concorrente del GF VIP, ma Loredana Lecciso ha un timore legato all’estetica personale Loredana Lecciso sta seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi di partecipare alla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La showgirl ha spiegato di aver sempre rifiutato le offerte di Mediaset, ma che quest’anno visto che al timone del programma c’è il suo amico Alfonso Signorini potrebbe … Continue reading ...

Gf Vip Loredana Lecciso ho paura di farmi vedere senza trucco : Loredana Lecciso potrebbe partecipare al “GF Vip” e al settimanale “Chi” racconta: «Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea». A farle cambiare idea pare sia la presenza di Alfonso Signorini alla conduzione. «L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini perché ha un animo sensibile e ...

Albano Carrisi - a 76 anni l'intervista rivelatrice su Romina Power e Loredana Lecciso : "L'amore? Con loro..." : Tutta la verità su Loredana Lecciso e Romina Power. Intervistato dal settimanale DiPiù, Albano Carrisi vuota il sacco e, forse, darà un dispiacere ai più romantici dei suoi fan: l'amore è finito, per entrambe le sue ex moglie. Con loro, giura il 76enne cantante di Cellino San Marco, è rimasto solo u

Al Bano annuncia : “Romina Power e Loredana Lecciso non le amo più!” : Al Bano rompe il silenzio su Loredana Lecciso e Romina Power: “Non amo più nessuna delle due” Si è raccontato con un’intervista pubblicata sulle pagine del numero di DiPiù uscito oggi Al Bano, reduce dallo spettacolo “Signore e Signori Al Bano e Romina Power”, che Rai1 ha trasmesso ieri sera in replica, dall’Arena di Verona, dopo la prima messa in onda, risalente a qualche anno fa. Nell’intervista in ...

Albano Carrisi e Romina Power - Loredana Lecciso e il triangolo scomodo : "Quando lui 2 anni fa mi chiese..." : Non scorre buon sangue tra Romina Power e Loredana Lecciso, ma la seconda moglie di Albano Carrisi ha confermato di non aver mai tentato di "sabotare" il riavvicinamento artistico tra il cantante di Cellino San Marco e la sua prima moglie. Leggi anche: "Gli anni orribili della mia esistenza". Al Ban

Loredana Lecciso - dubbi sul Grande Fratello Vip : «Ho paura di farmi vedere senza trucco» : «Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato. In passato ho rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest?anno che mi lascerei sfiorare...

Albano e Romina - parla Loredana Lecciso : “Mai ostacolato quel progetto” : Albano e Romina news: le ultime dichiarazioni di Loredana Lecciso Loredana Lecciso è tornata a parlare di Albano e Romina. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, che le ha dedicato la copertina insieme alla figlia Jasmine, l’ex giornalista di Lecce ha fatto il punto della situazione. Una volta per tutte Loredana ha chiarito […] L'articolo Albano e Romina, parla Loredana Lecciso: “Mai ostacolato quel ...