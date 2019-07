Ilary Blasi | la sua vita con Francesco Totti diventa una sitcom

“Abbiamo deciso”. Ilary Blasi e Francesco Totti - arriva l’annuncio : C’è un annuncio che ha fatto sussultare il web, tremare la televisione e vibrare gli smartphone. Protagonisti sono una delle coppie più amate e apprezzate del panorama nostrano dello spettacolo: Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui è il campione che tutti vorrebbero, il calciatore che ha giurato eterno amore alla Roma, alla sua città e alla sua famiglia, ma anche un classico romano tutto battute, prese in giro e divertimento. Lei invece non ha ...

Casa Totti è realtà : la sitcom con il Ilary Blasi e il Pupone prende vita sul set : Dimenticate Casa Vianello perché nel futuro di Mediaset c'è un'altra coppia da record, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti. Hanno preso il via le riprese di Casa Totti, la sitcom destinata proprio alle reti del Biscione e che vedrà come protagonisti i due piccioncini famosi, i loro figli e una serie di ospiti a cominciare da Emma Marrone e Teo Mammucari. A rivelare la notizia poco fa è stato il settimanale Chi che, sul profilo ...

Mai vista la sorella maggiore di Ilary Blasi? Si chiama Silvia ed è bella da togliere il fiato : Sabato 20 luglio è stata una giornata ricca di emozioni per la famiglia di Ilary Blasi. Si è sposata Silvia Blasi, sorella maggiore della conduttrice da anni legata al compagno Ivan. La cerimonia è stata raccontata sui social dalla stessa Ilary che ha postato le immagini di questa giornata: dal trucco al parrucco all’arrivo in chiesa. E le foto di Silvia, sposa bellissima, hanno fatto il giro dei social. Cerimonia religiosa, poi il ricevimento ...

Ilary Blasi - il vestitino è troppo stretto per le sue curve incontenibili : Ilary Blasi ancora vittima dei paparazzi. Le immagini della serata romana trascorse con amici sono state pubblicate dal settimanale Oggi. Foto che dimostrano come solo la Blasi sia in grado di far tornare il sorriso al Pupone. E la conduttrice Mediaset, per l’occasione, si mostra con un vestito particolare: una sorta di tubino ultra-aderente con bande bianche ai larghi e scollatura generosissima, oltre a un paio di scarpe da tennis. Un ...

Francesco Totti e Ilary Blasi - il big di Mediaset parla di quel loro gesto molto particolare... : "La semplicità di questa coppia è sicuramente uno dei motivi per cui è così amata dal pubblico italiano". Maurizio Costanzo a Nuovo Tv si è espresso con bellissime parole su Ilary Blasi e Francesco Totti. "Nonostante sia uno dei calciatori più grandi di tutti i tempi, Francesco è rimasto con i piedi