Barbara d’Urso | un ex del Grande Fratello prende le sue difese

Barbara d’Urso al settimo cielo : il nuovo traguardo della conduttrice : Barbara d’Urso regina (pure) di Instagram! La conduttrice festeggia un grande traguardo Bellissima, amatissima e pure seguitissima, Barbara d’Urso oltre ad essere la regina indiscussa di Canale Cinque ora lo è anche dei social. Nella giornata di oggi, infatti, la conduttrice ha festeggiato il raggiungimento di ben 2.300.000 follower, una marea di gente che ogni […] L'articolo Barbara d’Urso al settimo cielo: il nuovo ...

Mara Venier su Barbara d’Urso : «Un programma non può cancellare un’amicizia vera. Hanno tentato in tutti i modi a farmi litigare con lei» : Barbara D'Urso e Mara Venier Mara Venier è stata, senza ombra di dubbio, una delle protagoniste della scorsa stagione televisiva. Ritornata con successo al timone di Domenica In, la conduttrice veneta ha saputo farsi largo nella domenica pomeriggio, innescando un po’ di incomprensioni, accompagnate da una serie di frecciatine al fulmicotone, con Barbara D’Urso, sua diretta competitor a Mediaset e amica. Oggi, però, tra le due ...

Barbara d’Urso è insostituibile - parola di Maurizio Costanzo : Nonostante i suoi programmi siano stati tutti confermati, Barbara D'Urso potrebbe scegliere se condurre o meno "Domenica Live". Maurizio Costanzo non ha dubbi in proposito! "Barbara è insostituibile". Sta diventando virale la dichiarazione di Maurizio Costanzo su Barbara D’Urso. Un attestato di stima e di affetto, ma soprattutto una seria opinione professionale. Durante la presentazione degli ultimi palinsesti, Piersilvio Berlusconi ...

Barbara d’Urso - Filippo Nardi la provoca : “Pratico ciò che predico” : Filippo Nardi: la provocazione a Barbara d’Urso dopo il commento choc Filippo Nardi, negli scorsi giorni, ha fatto discutere e non poco per aver lasciato un vero e proprio commento choc a Barbara d’Urso. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva risposto alla bella presentatrice partenopea che, aveva chiesto alcuni consigli sul look ai followers, una giacca di pelle le sarebbe calzata a pennello se sotto ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso : “Non c’è più lo studio - aiuto - che tristezza!” : “Choc”. Così definisce Barbara D’Urso il suo giro nello studio di Pomeriggio 5, completamente smantellato. “Non c’è più lo studio di Pomeriggio 5, non c’è più!”, dice mentre mostra un vero e proprio “deserto” ai suoi fan, attraverso una Instagram Story. “Sonia, non c’è più il nostro studio… qui c’erano i miei ospiti e lì c’è la scala… aiuto, che ...