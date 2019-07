ATP Amburgo – Esordio vincente per Zverev | Jarry ko in due set

ATP Amburgo – Buona la prima per Thiem : Cuevas ko in due set : Thiem trionfa al primo turno del torneo ATP di Amburgo: Cuevas eliminato in due set Esordio positivo per Thiem al torneo ATP di Amburgo: il tennista austriaco ha eliminato in due set il rivale Cuevas ai 16esimi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta della città tedesca. Il numero 4 al mondo ha trionfato in un’ora e 42 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 7-6, staccando così il pass per gli ottavi, dove affronterà ...