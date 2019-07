Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 22 luglio 2019) Una volta c’era il binomio calciatore e velina e ora c’è il rapper con la modella. Ledella moda e della musica sono unite non solo dall’amore ma anche dal successo social. Fedez e Chiara Ferragni sono solo i primi di una lunga lista, dove troviamocon la top Mariacarla Boscono,con Vittoria Ceretti o Drake con Bella Harris. Un altro esempio “famoso”? Kanye West che fa coppia con Kim Kardashian. L’abbinamento rapper-modella funziona alla grande, come testimoniano i Kardashian e i Ferragnez, ma anche lepromettono bene. Sono fidanzati da tre mesi e si filmano a vicenda sui social, della Dark Polo Gang, e Vittoria Ceretti, una tra le più richieste sulle passerelle internazionali. Festeggiano quattro anni d’amore il rapper Drake con Bella Harris, 18 anni appena ma grandi speranze nel mondo della ...

_MassiveMe : Con tutte ste nuove coppie #TemptationIsland si the new #uominiedonne - heroesandcons : @aryaforestfawn Concordo! Mi ha divertita solo la prima puntata perchè quando ti fanno conoscere le coppie nuove e… - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Nuove coppie rap: da Ghali a Tony Effe, tutti in love #ghali -