Differenze e caratteristiche di parto eutocico e distocico

Fonte : dilei

(Di lunedì 22 luglio 2019) Si fa presto a dire: le tipologie possibili sono davvero tante e vanno dalle terminologie più comuni (naturale, cesareo, indotto) a quelle più complicate, che difficilmente i non addetti ai lavori conoscono ma che talvolta la futura mamma si trova a dover affrontare. Quando si parla dinaturale, tuttavia, la più grande differenza è una: c’è ile c’è il. Cosa significa? Significa che il bimbo viene espulso attraverso il canale vaginale senza l’impiego di strumenti come la ventosa o il forcipe e senza che alla mamma venga indotto il travaglio; al contrario, durante unsi utilizzano strumenti che possono velocizzare e/o agevolare l’espulsione (valutando di caso in caso la distocia, che talvolta potrebbe invece richiedere un intervento chirurgico). Ma vediamo insieme nel dettaglio come queste due tipologie disi ...

leather_it : Tipi di Pelle e Cuoio: Principali Caratteristiche e Differenze - dydsix : Radja tirato a lucido Icardi fuori forma Nota le differenze. Radja ha sbagliato, ma è lontano anni luce dalla mer… -