Cyberpunk 2077 | la modalità di difficoltà hardcore disattiverà l' interfaccia utente

A tutto Cyberpunk 2077 con una marea di nuovi dettagli su minigiochi - hacking - inventario - dialoghi interattivi e molto altro : L'attesa per il 16 aprile 2020, data di uscita di Cyberpunk 2077, è inevitabilmente alle stelle e i fan dei lavori di CD Projekt RED non vedono l'ora di scoprire nuovi dettagli dell'ambizioso progetto post The Witcher 3. Si tratta di un gioco di cui vi abbiamo parlato approfonditamente in una nostra anteprima in occasione dell'E3 2019 ma ora trapelano nuovi succosi dettagli.A quanto pare i colleghi della stampa polacca hanno avuto la possibilità ...

Death Stranding sulla scia di Cyberpunk 2077 - un attore poteva esser parte del cast : La peculiarità di un titolo del calibro di Death Stranding è senza ombra di dubbio insita nella sua cripticità. La nuova fatica di Hideo Kojima sprizza palesemente genialità da ogni poro: una genialità che però al momento è davvero difficile da inquadra appieno, con il maestro nipponico dell'intrattenimento videoludico che si sta palesemente divertendo a mandare ai matti i propri affezionatissimi fan. I primi filmati condivisi hanno infatti ...

Nuove immagini di Cyberpunk 2077 ci mostrano l'avveniristica moto del protagonista e poster di gioco acquistabili : Cyberpunk 2077 continua a farci sognare con le sue iconiche atmosfere grazie ad alcune Nuove immagini che ritraggono una fantastica moto Yaiba Kusanagi che i giocatori potranno utilizzare per viaggiare attraverso le pericolose strade di Night City, ma anche molto altro.Nelle immagini possiamo infatti anche vedere dei fantastici concept art ritratti su dei poster, tra l'altro acquistabili tramite lo store ufficiale.Per quanto riguarda la moto, ...

Per gli sviluppatori è molto importante rendere accessibile Cyberpunk 2077 anche ai non amanti degli FPS : E' stato ormai confermato che sarà possibile portare a termine Cyberpunk 2077 anche senza torcere un capello a nessuno, tuttavia il gioco è ambientato in un mondo affascinante e pericoloso, questo vuol dire che le armi rivestiranno un ruolo molto importante. Sarete in grado di scegliere tre tipi di armi, quelle basate sulla potenza, le cosiddette intelligenti (possono tracciare il bersaglio) e quelle tecnologiche (che possono penetrare le ...

Cyberpunk 2077 : esclusa la presenza di Lady Gaga : Dopo la presentazione di Cyberpunk 2077 da parte dell'attore Keanu Reeves e la conferma della sua partecipazione come personaggio di rilievo, si sono iniziati a diffondere alcune voci che vedevano la nota artista Lady Gaga nella stessa posizione di Reeves. A quanto pare però non sarà così, a confermarlo è l'UI coordinator Alvin Liu che in una recente intervista ha dichiarato che si, "Lady Gaga è molto Cyberpunk e che probabilmente non avrebbe ...

In Cyberpunk 2077 rischierete di essere ricercati dalla polizia corrotta dalle corporazioni : Una delle tante cose che distingue Cyberpunk 2077 da The Witcher 3 è l'enorme libertà che CD Projekt RED ha deciso di dare ai giocatori, sia in termini di storia che di gameplay.Ovviamente ciò non significa che sarete in grado di sterminare tutta la popolazione di Night City senza che vi venga torto un capello. Ogni azione che intraprenderete avrà una conseguenza, soprattutto davanti alla legge. Durante un'intervista lo sviluppatore Alvin Liu ha ...

Lady Gaga sarà in Cyberpunk 2077? CD Projekt RED vuota il sacco : Realizzato dagli stessi autori di The Witcher, Cyberpunk 2077 promette già da ora di essere uno dei videogame più discussi del prossimo anno. Dopo averci regalato la trilogia ruolistica dedicata allo strigo Geralt di Rivia - che diventerà anche una serie TV su Netflix -, gli sviluppatori di CD Projekt RED sono pronti a sedurci con un'avventura sci-fi tra le strade di Night City, da vivere in prima persona e a portata di controller su PC, ...

Watch Dogs Legion non uscirà nello stesso trimestre di Cyberpunk 2077 e Ubisoft tira un sospiro di sollievo : Oltre ad offrire gli aggiornamenti dei dati di vendita per The Division 2 e confermare il PC come piattaforma più redditizia, Ubisoft ha anche avuto il tempo di parlare un po' delle loro prossime uscite nel recente incontro finanziario trimestrale. Un gioco di cui si è parlato è stato Watch Dogs Legion, probabilmente la più grande uscita imminente.Il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha affermato che, in seguito al reveal, Watch Dogs Legion "ha ...

Cyberpunk 2077 avrà un meteo dinamico : la pioggia acida sarà presente insieme ad altri pericolosi cambiamenti ambientali : In un'intervista con Wccftech, Alvin Liu di CD Projekt RED ha discusso alcune caratteristiche dell'attesissimo Cyberpunk 2077. Oltre a svelare la modalità di difficoltà hardcore, lo sviluppatore ha parlato di un sistema di meteo dinamico, sempre più comune nelle produzioni AAA e che, a quanto pare, sarà come quello visto in The Witcher 3."Sì, abbiamo anche delle piogge acide. Night City è una città molto inquinata e stiamo anche esplorando ...

Cyberpunk 2077 includerà una modalità di difficoltà hardcore : Abbiamo appreso moltissime informazioni su Cyberpunk 2077 sin da quando è stata annunciata la data di uscita all'E3 2019. Sappiamo già quanto sarà profonda l'esperienza di gioco con le scelte dei giocatori che influenzeranno il gameplay. Detto questo, c'è ancora molto da imparare sul titolo di CD Projekt Red, ma gli ultimi dettagli emersi potrebbero eccitare coloro che sono alla ricerca di un'esperienza più impegnativa. L'UI director, Alvin Liu, ...

In Cyberpunk 2077 statistiche in miglioramento ma outfit sempre uguale? : Cyberpunk 2077 è chiaramente uno dei titoli in assoluto più attesi dalla community dei videogiocatori, smaniosa di mettere le mani su quella che a tutti gli effetti rischia di essere la killer application dell'attuale generazione videoludica. D'altronde la presenza in cabina di regia di un team del calibro di CD Projekt RED non può che far dormire sonni tranquilli, dopo aver ammirato l'ottimo lavoro svolto su The Witcher 3. Resta da vedere ...

In Cyberpunk 2077 i percorsi e le scelte di vita determineranno personalità e abilità del personaggio : CD Projekt RED ha pubblicato un altro dei suoi video dedicato al prossimo attesissimo RPG Cyberpunk 2077, e questa volta si parla dei percorsi di vita.Il quest director Mateusz Tomaszkievicz spiega quelli che vengono chiamati "life path", praticamente la storia di origine di un personaggio. Tra gli esempi fatti, apprendiamo che se sarete ragazzi di strada, potreste avere una maggiore influenza sulle gang. D'altra parte, provenire da ambienti ...

Cyberpunk 2077 : annunciato un libro dedicato al lore : Cyberpunk 2077 è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione e tra un cast d'eccezione (Keanu Reeves vi dice nulla?) ed un gioco da tavolo che funge da prequel all'avventura principale, c'è molta carne al fuoco sul progetto di CD Projeckt Red.Ma la protagonista del gioco è la stessa Night City (città in cui è ambientato il titolo), enorme e a tratti affascinante con le sue luminose insegne al neon, ma anche pericolosa in quanto ...

La celebre Meryl Streep sarà presente in Cyberpunk 2077? Il desiderio di CD Projekt RED : Uno dei momenti più importanti dell'E3 2019 è stata la rivelazione di Keanu Reeves come uno dei personaggi principali di Cyberpunk 2077. Ma Reeves potrebbe non essere l'unico talento di Hollywood a comparire nel gioco. Recentemente CD Projekt Red aveva suggerito che, probabilmente, il famoso attore non sarà l'unica star di Hollywood a fare un'apparizione. E stando a una nuova intervista, la nuova stella potrebbe essere Meryl Streep. Forse non ...