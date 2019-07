CorSport su Icardi | “Wanda pronta a trasferirsi anche a Napoli Al San Paolo diventerebbe

CorSport : Apertura totale di Icardi al Napoli. In programma una telefonata con Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna sulla concreta possibilità di Icardi al Napoli. Se la Juve ha liberato la numero 9, declassando Higuain alla 21, anche il Napoli è in procinto di fare lo stesso vendendo Simone Verdi. Tutto è cambiato nel corso dell’ultimo week end a Ibiza, Mauro ha seriamente preso in considerazione il Napoli, non lo valuta inferiore alla Juve e ha in programma una telefonata con Carlo Ancelotti. Anche Wanda Nara sembra aver ...

CorSport : Icardi aspetta l’offerta giusta nella trattativa incrociata con Juve e Napoli : Icardi continua il suo allenamento in solitaria alla Pinetina, con Puscas, mentre pensa alla destinazione migliore per il suo futuro: Torino o Napoli. Ma per decidere occorre che all’Inter arrivi un’offerta soddisfacente e che Wanda si accordi per l’ingaggio del marito con la squadra pretendente. La vicinanza tra Torino e Milano, scrive il Corriere dello Sport, fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus, come pure l’avere come compagno di ...

CorSport – Icardi apre al Napoli : convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto : Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane: “Mauro Icardi ha aperto all’ addio all’ Inter, sia in direzione Torino sia in direzione Napoli, nel giorno in cui il presidente azzurro Aurelio De ...

CorSport : “Icardi apre al Napoli - l’Inter gradisce” : Mauro preferisce la Juve, ma… La notizia la dà il Corriere dello Sport. Mauro Icardi apre la Napoli. Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis – che ha chiuso a qualsiasi tipo d’asta per James Rodriguez: o prestito o niente – hanno ovviamente aperto al piano B cui ha alluso lo stesso presidente del Napoli, ossia l’attaccante da 30 gol. E ovviamente ce n’è soltanto uno: Mauro Icardi. Scrive il CorSport: La ...

CorSport : Il fumettone Icardi. Paratici aspetta come “un gattone”. Il Napoli ci prova : Il libro che parla del futuro di Mauro Icardi è ancora alla prefazione, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Maurito vorrebbe restare all’Inter per non darla vinta al club. Si sente offeso e ingiustamente messo da parte e la frustrazione lo indurrebbe a non cedere. Sa anche lui, però, che rimanere in nerazzurro fino alla scadenza del contratto, nel 2021, significherebbe arrivare “alla non tenerissima età di 28 anni con ...

CorSport – Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite : incontri segreti e maxi proposte - il punto : Il Napoli ci prova per Icardi nonostante le smentite: incontri segreti e maxi proposte, il punto di Alfredo Pedullà sull’ edizione odierna del Corriere dello Sport Il Napoli ci prova per Icardi, nonostante le smentite del presidente Aurelio De Laurentiis. E il motivo è anche semplice da spiegare: c’ è il dovere professionale di chi ha l’ obbligo di non dover lasciare qualcosa di intentato. Del resto la stessa società nerazzurra ...

CorSport : Icardi paga la mancanza di equilibrio della gestione italiana dei campioni : C’è qualcosa di schizofrenico nel modo in cui l’Inter ha gestito la questione Icardi nel corso degli anni, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. Il club gli ha consegnato la fascia di leader “con troppo anticipo sui tempi”, poi lo ha esaltato senza freni. Ora lo lascia solo, ad allenarsi con il preparatore, lontano dalla squadra. E’ comprensibile che Marotta e Conte, con l’impronta juventina che si ...

Sfida Napoli-Juve per Icardi - CorSport : “Bianconeri in vantaggio - ma non vuole darla vinta all’Inter” : Sfida Napoli-Juve per Icardi, l’analisi de ‘Il Corriere dello Sport’: Sfida Napoli-Juve per Icardi, con i bianconeri, stando a quanto si apprende, in vantaggio sugli azzurri per l’ attaccante argentino. Un vantaggio che però ha poco valore se si considera che l’ Inter e Maurito sono ai ferri corti. Una lite che potrebbe aprire scenari a sorpresa. Ne parla l’ edizione odierna de ‘Il Corriere dello ...

CorSport – “Napoli - sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” [FOTO] : CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James” CorSport – “Napoli, sotto con Icardi. Giuntoli ha incontrato Wanda Nara! Accelerata per James”. Entra sempre più nel vivo il calciomercato, con il club azzurro molto attivo nelle trattative. Il Ds azzurro Cristiano Giuntoli lavora senza soste per dare a Carlo Ancelotti quegli acquisti richiesti per completare e ...

CorSport : Icardi sogna solo la Juve. Wanda era a Roma per uno shooting fotografico : Il Corriere dello Sport chiarisce il caso social delle immagini circolate di Wanda Nara che sarebbe stata avvistata in stazione. Icardi continua ad allenarsi con l’Inter saltando la parte tattica. Quando arriva quel momento della preparazione si sposta sul campo accanto con Nainggolan, scrive il Corriere dello Sport. L’argentino aspetta che la Juve si muova. E’ il club di Agnelli la sua opzione favorita, tra un interesse timido ...

De Laurentiis al CorSport : “No allo scambio Icardi-Insigne. Per James stiamo lavorando. Rodrigo ci ha detto no” : Aurelio De Laurentiis, 15 anni dopo il suo arrivo a Napoli si siede al tavolo del suo Hotel di Dimaro per essere intervistato dal Corriere dello Sport. Riflessioni profonde su come questi anni di calcio hanno cambiato l’uomo De Laurentiis, aprendogli mondi e orizzonti che prima non aveva esplorato. Ragiona quasi come un uomo che sembra abbia voglia di scendere in politica… “Ma che mi prende in giro?” Eppure fondare un partito del football ...

CorSport : La virata del Napoli su Rodrigo potrebbe avvantaggiare la Juve per Icardi : Giorni caldi quelli che vive Mauro Icardi. Il Corriere dello Sport scrive che la Juventus, anche se impegnata nell’acquisto di De Ligt, ha accelerato per l’argentino. Wanda Nara ha già avuto diversi contatti con Paratici. La Juve non avrebbe difficoltà a dare a Maurito l’ingaggio che desidera. L’Inter adesso gli dà 5,3 milioni, una cifra assolutamente alla portata dei bianconeri. È invece più complessa l’intesa sul cartellino. L’Inter non vuole ...

CorSport : i voli della Juve ad Ibiza poi smentiti. Paratici pronto ad offrire 40-45 milioni per Icardi : Il Corriere dello Sport racconta l’intrigo che sta nascendo sull’asse Milano-Torno-Ibiza-Napoli. La Juventus si muove per Icardi. Domenica sera Agnelli sarebbe volato a Ibiza con un volo Easyjet per incontrare l’agente Fifa Gabriele Giuffrida che sta lavorando al trasferimento dell’argentino al club bianconero. Un incontro smentito però da dalla Juventus che ha dichiarato che il volo di Agnelli era dettato da motivi familiari e che l’indomani il ...

CorSport : Wanda e Aurelio sono al lavoro per portare Icardi a Napoli : Marotta ha sgombrato il campo prima della presentazione di Conte: Icardi è sul mercato, “non rientra nel nostro progetto”, come Nainggolan, ha detto ieri a Sky. Aggiungendo che ciò non significa che non saranno rispettati gli accordi contrattuali: l’argentino si allenerà come tutti, perché questo è l’obbligo del club, poi toccherà all’allenatore scegliere chi mettere in campo. Come dire che Icardi non giocherà. Si aspetta solo di poter trattare ...