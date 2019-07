Caos treni | rimborso integrale per chi non parte

Treni - ritardi e cancellazioni - Alta Velocità Caos. Salvini accusa Toninelli : troppe opere bloccate : Treni nel caos sulla tratta Firenze-Roma dall'alba di oggi a causa di un incendio che ha interessato una cabina elettrica alle porte di Firenze, con ritardi fino a 180 minuti dopo...

Caos treni : stop - ritardi di ore e cancellazioni per tre incendi dolosi vicino a Firenze : Disagi dalle 5. La Digos segue la pista degli anarchici. Su finimondo.org una sorta di rivendicazione: “Un gesto d’amore e di rabbia”. Salvini: “Verificare collegamenti con No Tav”. Di Maio: piano con le conclusioni

Caos treni - Luigi Di Maio : “Vero e proprio attentato allo Stato - non va strumentalizzato sulla Tav” : Botta e risposta sui social tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini su quanto accaduto a Rovezzano. Secondo il ministro dell'Interno, infatti "andrebbero verificati eventuali collegamenti con i No Tav" per quanto riguarda l'incendio appiccato alla cabina elettrica dell'Alta Velocità. Ma il leader pentastellato replica: "La condanna del M5S è ferma e non si provi a strumentalizzare quanto accaduto per fare il tifo a favore o contro la ...

Caos treni - ritardi tra le 3 e le 4 ore : Trenitalia e Italo - rimborsi integrali. Di Maio : «Attentato allo Stato» : Caos treni e ritardi a ripetizione, fino a 4 ore, da Milano a Roma, Firenze e Napoli: traffico ferroviario nel Caos dall'alba di oggi e Italia spaccata in due dopo che alle porte...

Caos treni - Di Maio : attentato allo Stato : 15.22 "Se le ipotesi fossero confermate saremmo davanti a un vero e proprio attentato allo Stato. Un atto a tutti gli effetti sovversivo, che oggi sta danneggiando migliaia di persone e lavoratori". Così Di Maio sull'ipotesi che l'incendio doloso alla cabina di Rovezzano, (Fi), che gestisce i segnali del traffico ferroviario in snodi nazionali di fondamentale interesse,sia Stato un sabotaggio,forse di matrice anarchica. "Non si strumentalizzi ...

Caos treni - Trenitalia annuncia il rimborso integrale dei biglietti : Pina Francone In una nota ufficiale, trenitalia annuncia il rimborso integrale dei biglietti per chi ha dovuto rinunciare al viaggio rimborso integrale per i passeggeri dei treni alta velocità e media-lunga percorrenza che rinunciano al viaggio, in quanto interessati dal blocco del traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni, per i danni provocati dall'incendio causato da un atto doloso a opera di ignoti in corrispondenza della ...

Caos treni - l'ipotesi più accreditata è la pista anarchica : Un'azione di matrice anarchica, non scollegata da 'eventi' programmati a Firenze oggi (la sentenza sull'attentato di Capodanno del 2017 e la presenza del ministro dell'Interno Matteo Salvini) è al momento l'ipotesi più accreditata per il sabotaggio avvenuto stamani ad una cabina elettrica sulla tratta ferroviaria nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma-Firenze. Per questo danneggiamento, la procura di Firenze ha aperto un ...

Caos treni - l’incendio doloso della cabina e la pista anarchica : Nel giorno della sentenza contro un gruppo di anarchici insurrezionalisti, anche le modalità del gesto sembrano essere compatibili con l’azione di sabotaggio. E in Rete spunta una “rivendicazione”. Salvini: «Verifiche su contatti coi No Tav»

