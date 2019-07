Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019)innelcosiddetta. L’ex ministro Dc rispondeva di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La decisione èCorte presieduta da Adriana Piras. Il pg aveva chiesto 9 anni, la stessa pena proposta dai pm in primo grado. L’ex ministro, che stamane era in aula, non ha assistito nel pomeriggio alla letturasentenza di assoluzione “per non avere commesso il fatto”. La decisioneprima sezioneCorte di assise di, ritiratasi intorno alle 10, è arrivata dopo quasi 5 ore e mezza di camera di consiglio. Si tratta del‘stralcio’ di quello principale sullatrache prosegue per gli altri imputati da Marcello Dell’Utri a Mario Mori.aveva ...

Agenzia_Italia : Calogero #Mannino è stato assolto anche in appello per la trattativa #statomafia - AstiGioachino : RT @HuffPostItalia: Calogero Mannino assolto in appello nel processo della trattativa Stato-mafia - AnnaMar13279509 : RT @jacopo_iacoboni: Calogero Mannino, per anni pacificamente indicato come il mandante politico di primo livello della 'trattativa stato-m… -