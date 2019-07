Adriatica Ionica Race 2019 | date | programma | orari e tv Il calendario completo

Fonte : oasport

(Di lunedì 22 luglio 2019) Torna il grande ciclismo professionistico sulle strade italiane. Proprio mentre in Francia si sta correndo il Tour de France, anche l’Italia torna ad essere protagonista: da Venezia Mestre mercoledì inizierà l’. La corsa a tappe italiana, cinque le frazioni previste, che vede ai nastri di partenza tanti campioni del presente come Philippe Gilbert (Deceuninck Quick-Step), ma anche il predestinato per eccellenza che prende il nome di Remco Evenepoel (Deceuninck Quick-Step). Tutta l’attenzione per la classifica finale sarà riposta nella terza tappa che prevede l’esigente arrivo alle Tre Cime di Lavaredo. In quel momento tutti gli scalatori presenti alla seconda edizione della corsa diretta da Moreno Argentin dovranno darsi da fare per arrivare al successo, che potrebbe voler dire anche trionfo nella classifica finale. Proprio in questa occasione ...

