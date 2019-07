Cade nell’idromassaggio e rischia di annegare Gravissima bimba di 4 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2019) Si è sfiorata la tragedia questo pomeriggio, nelle piscine di un noto villaggio turistico nelle Marche. Una bambina di solo 4è caduta dentro una delle vasche idromassaggio: hato die ora è ricoverata in ospedale. Le sue condizioni, stando a quanto fanno trapelare i medici, sono gravissime. Ci troviamo a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, il fatto è accaduto subito dopo pranzo, intorno alle 13. Le motivazioni sono ancora tutte da chiarire. Alcuni testimoni parlano di una disattenzione da parte dei parenti, che non hanno badato alla piccola, che prima è caduta nella vasca, poi è finita con la testa sott’acqua. Dove è rimasta per lunghi, interminabili secondi. Fortunatamente qualcuno si è accorto che qualcosa di strano stava avvenendo in acqua: un bagnante si è tuffato subito e ha tirato fuori la, che aveva già perso conoscenza. Sono intervenuti i ...

