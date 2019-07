Fonte : oasport

(Di domenica 21 luglio 2019)è il nuovoof the Year. L’irlandese trionfa all’ship, con un ultimo giro in cui mai è in discussione la sua supremazia sul torneo, che chiude a -15 (+1 di giornata, 67 67 63 72 in totale). Grandissima è la gioia sua e dell’Irlanda, che non vedeva un vincitore di Major dal 2008, quando Padraig Harrington, nel suo miglior momento della carriera, ne conquistò tre in poco più di un anno, di cui due. Ancora più significativo è il fatto che il successo l’abbia ottenuto sull’isola irlandese, in quella Portrush che è poco più di 200 km più a nord rispetto alla sua città di nascita, Mullingar. Persi tratta della più grande vittoria della sua carriera, che sorpassa quella ottenuta al WGC-Bridgestone Invitational 2015 (che, ironia della sorte, si giocherà la prossima settimana, sotto il nuovo nome, per motivi ...

OA_Sport : British Open 2019: Shane Lowry è Champion Golfer of the Year! Francesco Molinari rimonta 43 posizioni ed è 11° con… - GianniTacchini : Golf, British Open: Molinari chiude in rimonta ma perde il titolo -