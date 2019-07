Anm:sorteggio per Csm incostituzionale

L'Anm boccia il sorteggio dei membri del Csm "in ogni versione". Caputo : "No a riforme emozionali" : Il sorteggio per designare i membri del Csm? Per l’Anm è incostituzionale, anche se avviene dopo una prima elezione. Il comitato esecutivo centrale del parlamentino delle toghe torna a parlare del progetto di Bonafede. Non lo stronca del tutto, ma mette in guardia dai rischi di una “riforma emozionale”. Il sorteggio per la composizione del Csm - che nel disegno del Guardasigilli conterebbe 20 togati, contro i 16 ...