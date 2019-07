Domenica In | La vita in diretta | Venier e Cuccarini invertite dalla Rai

Crotone calcio - sabato la prima intervista del tecnico Stroppa e Domenica squadra in piena attività presso il Villaggio Baffa. : sabato la prima intervista del tecnico Giovanni Stroppa e domenica presso il Villaggio Baffa è iniziato ufficialmente il pre-campionato del

Calciomercato Domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...

Domenica In non le basta - Mara Venier conquista la prima serata : una clamorosa novità in Rai : Dopo essere tornata al timone della sua Domenica In, sembra che Mara Venier sbarcherà anche in prima serata. I vertici Rai - riferisce TvZoom - hanno pensato di affidare a Mara un programma sulle emozioni in pieno stile C'è Posta Per Te/Carramba Che Sorpresa. La Venier infatti andrà - con molte prob

Programmazione Il Segreto - Beautiful - Una Vita : cancellate le puntate di sabato e Domenica : Brutte notizie per i telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto che nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con diverse variazioni di orario delle loro soap e telenovelas preferite. Le tre serie, solitamente in onda sette giorni su sette, affronteranno un'ineVitabile variazione di Programmazione già a partire da sabato 8 giugno. Con l'arrivo dell'estate, Mediaset ha deciso di facilitare le gite fuori porta degli italiani, ...

Testare la tempestività dei soccorsi a Goito : sabato e Domenica esercitazione : Provincia di Mantova e Comune di Goito con il supporto del Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile di

Beautiful - Una Vita e il Segreto non vanno in onda Domenica 2 giugno 2019 : In occasione della Festa della Repubblica, stop alle soap domenica 2 giugno 2019. La programmazione riprende regolarmente lunedì 3 giungo 2019.

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : la programmazione dal 1° al 7 giugno - sospese la Domenica : I telespettatori di Beautiful, Una Vita e Il Segreto faranno bene a tenere sotto controllo la programmazione della prima settimana di giugno che sarà caratterizzata da diverse variazioni. Alcune di esse risulteranno gradite, altre invece saranno destinate a causare qualche malumore tra il fedele pubblico. Già lo scorso martedì, il serale delle due serie spagnole tradizionalmente in onda su Rete 4, era stato cancellato, causando diverse polemiche ...

Programmazione Beautiful - Il Segreto e Una Vita : tutte sospese Domenica 2 giugno : La Programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto è destinata a subire alcune modifiche nel corso della settimana che si apre oggi 27 maggio. La principale di esse riguarda il palinsesto di domenica 2 giugno, giorno dedicato alla Festa della Repubblica italiana. Come spesso accade in occasione di alcune delle principali ricorrenze del calendario, Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda delle tre storie d'amore, che verranno ...

Anticipazioni Una Vita : sospesa la puntata di oggi - torna Domenica 26 maggio : Brutte notizie per i telespettatori di Una Vita, che oggi non potranno seguire la loro telenovela preferita. Mediaset ha infatti deciso di sospendere la puntata prevista alle ore 14:05 circa, al termine di Beautiful, mandando in onda al suo posto l'altra serie iberica Il Segreto. Per assistere alle vicende di Blanca e degli altri abitanti di Acacias 38, dunque, i fan dovranno attendere solo un giorno in più. Tutto tornerà alla normalità già a ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Domenica 26 maggio 2019 : Sabato 25 maggio 2019 Una VITA non andrà in onda, perché l’ultima puntata stagionale di Verissimo inizierà intorno alle 15. L’appuntamento con Acacias 38 è quindi per domenica 26 maggio, ecco gli spoiler. anticipazioni puntata 726 e 727 di Una VITA di domenica 26 maggio 2019: Jaime vuole vedere Blanca, ma Ursula glielo impedisce dicendogli che la ragazza deve riposare e che non intende farsi vedere in quelle condizioni. Il medico ...