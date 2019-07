Remote Support è la nuova app di AirDroid per aiutare amici e parenti in difficoltà

tuttoandroid

(Di venerdì 19 luglio 2019)lancia, unaapplicazione da usare in combinazione con AirMirror perincon lo smartphone. L'articoloè laapp diperinproviene da TuttoAndroid.

OltreDanRescuer : ???? Remote Life Support 2nd level... Operating in less than desirable conditions... That's the training! ???????????? ???? C… -