L’Isola Di Pietro 3 | l’Arrivo di un Personaggio Misterioso ed un Addio!

Terminate le riprese de L’Isola di Pietro 3 : Gianni Morandi svela il rinnovo per una quarta stagione? : Foto, saluti e rivelazioni, questo si trova sui social in queste ore adesso che sono Terminate le riprese de L'Isola di Pietro 3. Dopo due mesi di intenso lavoro, Gianni Morandi e i suoi hanno salutato Carloforte che li ha ospitati e cullati tra un'ora e l'altra passata sul set dei nuovi episodi della fiction di Canale 5. Secondo le prime anticipazioni L'Isola di Pietro 3 andrà in onda a settembre nel prime time della rete ammiraglia e nel cast ...

Fiction Mediaset autunno 2019 - Rosy Abate dopo l’estate - Morandi pronto con L’Isola di Pietro 3 - Oltre la soglia e il Processo tra le novità : Fiction Mediaset autunno 2019: Rosy Abate 2 pronta a tornare su Canale 5 Cresce l’attesa per Rosy Abate 2, la Fiction di casa Mediaset più seguita degli ultimi anni. Giulia Michelini tornerà su ...

L’Isola di Pietro 3 Francesca Chillemi entra nel cast - le foto dalle riprese con Gianni Morandi : L'Isola di Pietro 3, Gianni Morandi e Francesca Chillemi sul set a Carloforte Gianni Morandi tra un ciak e l’altro si gode l’estate in Sardegna. L’Isola di Pietro 3 va avanti e lungo ...

L’Isola di Pietro 3 regala a Gianni Morandi la cittadinanza onoraria di Carloforte (video) : Le riprese de L'Isola di Pietro 3 stanno per volgere al termine e il prossimo settembre, alla domenica sera, Canale 5 regalerà ai fan la visione dei nuovi episodi. Fin qui niente di nuovo se non fosse che, proprio questo terzo anno consecutivo passato a Carloforte ha permesso a Gianni Morandi di essere insignito della cittadinanza onoraria proprio da parte del Comune di Carloforte e da tutti i suoi abitanti che ormai lo chiamano "Fra' ...

Gianni Morandi cittadino onorario di Carloforte mentre gira L’Isola di Pietro 3 : mentre si sta ultimando la produzione delle nuove puntate de L’isola di Pietro, quelle che formeranno la terza e nuova stagione, arriva la notizia che il comune di Carloforte, oltre al dottor Pietro Sereni, ha letteralmente adottato anche Gianni Morandi, che da ormai tre anni veste i panni del pediatra operante nella meravigliosa isola sarda. Le autorità municipali di Carloforte hanno infatti deciso di insignire il cantante di Monghidoro ...

L’Isola di Pietro - 5 curiosità sulla fiction con Gianni Morandi : curiosità L’Isola di Pietro: ecco cosa bisogna sapere sulla fiction di Canale 5 L’isola di Pietro è una fiction che ha incuriosito un grande numero di telespettatori: ha ottenuto sempre un ottimo risultato in termini di ascolti e infatti è stata realizzata una terza stagione che verrà trasmessa fra non molti mesi, dopo l’estate. Abbiamo […] L'articolo L’Isola di Pietro, 5 curiosità sulla fiction con Gianni Morandi ...

L’Isola Di Pietro 3 riprese in Sardegna - le foto dal set con Gianni Morandi : Gianni Morandi sul set de L'Isola di Pietro 3 Tour in Sardegna con Gianni Morandi, impegnatissimo sul set de “L’Isola di Pietro 3” fiction Mediaset prodotta da Lux Vide, attesa nella prossima stagione televisiva. Le riprese, con la regia di Alexis Sweet, si stanno svolgendo soprattutto a ...

L’Isola di Pietro 3 anticipazioni : la storia della terza stagione : storia L’Isola di Pietro 3: anticipazioni e curiosità sulla nuova stagione Le anticipazioni de L’Isola di Pietro 3 non mancano e hanno come protagonista sempre lui, Pietro Sereni: Gianni Morandi vestirà ancora una volta i panni del medico, che si troverà – spesso senza volerlo – in situazioni difficili da risolvere e dovrà dar forza […] L'articolo L’Isola di Pietro 3 anticipazioni: la storia della terza ...

Mirko Trovato da Braccialetti Rossi a L’Isola di Pietro 3 insieme a Giancarlo Commare di Skam Italia : Ormai da qualche giorno vi abbiamo annunciato l'inizio delle riprese de L'Isola di Pietro 3 e in questi giorni sono venuti a galla anche i nomi dei protagonisti della pRossima stagione della fiction con Gianni Morandi. Se tutto sarà confermato, Pietro e i suoi saranno nel prime time di Canale 5 sempre alla domenica sera proprio dal pRossimo autunno ma, intanto, in Sardegna si stanno mettendo insieme le riprese dei nuovi episodi con un cast quasi ...

Gianni Morandi sul set. L’Isola di Pietro 3 in onda a novembre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 3 entra nel vivo. Il cast è in Sardegna per girare la terza stagione della serie Tv