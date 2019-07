calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Non ha voglia diGoran, 36enne attaccante delche ha parlato del futuro ai microfoni del canale ufficiale rossoblu. Queste le sue parole. “Non so se sarà l’ultimaandrà quest’anno. Quando smetterò, il calcio mi mancherà tantissimo. Io un leader? Non lo so. Cerco di aiutare i ragazzi e tutelare gli interessi della squadra. La prossima? Non voglio soffrirenegli ultimi mesi. Dobbiamo essere umili, stare sul pezzo e seguire le indicazioni del mister. Tanti colleghi mi hanno parlato benissimo di luiallenatore epersona. Ci proponiamo di far tornare la gente allo stadio e riportarla vicina a noi“.L'articolonon: “Ultima? Non lo so,va quest’anno” CalcioWeb.

CalcioWeb : #Genoa, #Pandev non vuole fermarsi: 'Ultima stagione? Non lo so, vediamo come va quest'anno' - Fantacalcio : Genoa, Pandev: 'Restiamo umili e seguiamo le indicazioni di Andreazzoli. Ultima stagione per me? Non so...'… - Katrinee1 : Genoa, Pandev: 'Voglio chiudere la mia carriera in rossoblù' -