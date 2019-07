Ddl sicurezza cibernetica,stop attacchi

Via libera del Cdm al ddl sul perimetro dinazionale. Il testo, spiega Palazzo Chigi in una nota, "introduce disposizioni volte ad assicurare un livello elevato didelle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali,pubblici e privati, da cui dipende la prestazione di un servizio essenziale per l'interesse dello Stato,e il cui malfunzionamento potrebbe pregiudicare lanazionale".(Di venerdì 19 luglio 2019)