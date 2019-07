wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) D’estate l’accessorio fondamentale perdal caldo e dai raggi ultravioletti è il cappello. Più che accessorio, è fondamentale: il berretto con visiera mantiene più fresca la testa e procura ombra anche al viso, evitando così scottature varie e invecchiamenti precoci. Per i palati più geek, il cappello può diventare uno status symbol. Dal berretto con microfoni integrati e connettività Bluetooth con cui chiacchierare a telefono senza dovere maneggiare lo smartphone a quello di Atari con casse integrate nella visiera (in edizione limitata appena uscita dedicata a Blade Runner 2049) fino ad arrivare al cappellino con display a led da personalizzare con messaggi e disegni via app, il settore pullula di proposte molto interessanti sul piano tech. C’è perfino il cappello per il fitness con condizionatore e deumidificatore integrati, pensato per non rovinare la messa in piega di chi ...

MilanoCitExpo : 10 cappellini intelligenti per proteggersi dal sole #DipartimentoInnovazioneTecnologia - maxworkout : @StaseraItalia @il_cappellini Non potete invitare ospiti intelligenti? E non imbecillì pd, patetici come sempre -