Una folla commossa rende omaggio ad Andrea Camilleri e la Rai gli fa una dedica speciale

La morte sua e di Alessio Una strage! Cuginetti falciati a Vittoria - folla al funerale di Simone : Commozione a Vittoria per il funerale di Simone D'Antonio, l'11enne travolto da un suv sull'uscio di casa a Vittoria e morto tre giorni dopo all'ospedale di Messina, dove i medici avevano tentato tutto il possibile pur di salvarlo, anche l'amputazione delle gambe. La notizia della morte del bambino è stata diffusa domenica scorsa alla fine delle esequie di Alessio, il cuginetto che era con lui al momento dell'incidente e che era deceduto quasi ...

Cimiteri sovraffollati? C’è Una nuova proposta per seppellire i morti lungo le strade : (foto: Getty Images) C’è poco da fare: la gente si ostina a morire. E per seppellirla aumentiamo il consumo di suolo e l’inquinamento. Un vero problema, specialmente in alcuni Paesi come il Regno Unito, che tra cinque anni potrebbe finire lo spazio disponibile nei Cimiteri. Da tempo gli esperti stanno cercando soluzioni e proprio da Oltre Manica oggi arriva una nuova proposta, che qualcuno potrebbe ritenere bizzarra se non ...

C'era Una volta Napoli Est - auto e scooter tra la folla nei resti del mercatino di Ponticelli : Fare shopping, a volte, può essere veramente pericoloso. Bisogna fare attenzione ai prezzi, ai prodotti da acquistare e anche alle auto che sfrecciano tra la folla. Questo ? ad esempio...

Le foto di Instagram possono aiutare a calcolare le dimensioni di Una folla e gestire meglio le emergenze : Le foto di Instagram non servono solo per ricordare momenti, persone o cibi. possono servire per calcolare le dimensioni di una folla in una posizione geografica specifica, così da coordinare meglio i soccorsi in caso di emergenza. Un gruppo di ricercatori del Data Science Lab presso la Warwick Business School, in Inghilterra, ha dimostrato la fattibilità di questa idea usando le immagini del social network per stimare il numero di tifosi ...

È Una giornata molto affollata nel Mediterraneo : La Guardia costiera maltese ha soccorso in poche ore quasi 400 persone partite dalla Libia – il doppio di quelli arrivati dall'inizio dell'anno – e forse non è ancora finita

Everest - quanto può essere pericoloso salire su Una montagna affollata : Coda sull’Everest (foto: Nirma Purja, profilo Facebook) Ha fatto il giro del mondo la foto che mostrava l’Everest affollato nei giorni scorsi. Non di rado lo ha fatto come accompagnamento purtroppo a notizie relative alla morte di alcuni degli scalatori che si cimentavano nell’impresa di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo (8.848 metri). E più volte è stato proprio l’affollamento a esser accostato alla ...

Everest - quanto può essere pericoloso salire Una montagna affollata : Coda sull’Everest (foto: Nirma Purja, profilo Facebook) Ha fatto il giro del mondo la foto che mostrava l’Everest affollato nei giorni scorsi. Non di rado lo ha fatto come accompagnamento purtroppo a notizie relative alla morte di alcuni degli scalatori che si cimentavano nell’impresa di raggiungere la vetta della montagna più alta del mondo (8.848 metri). E più volte è stato proprio l’affollamento a esser accostato alla ...

Atalanta - al rientro a Bergamo c’è Una folla ad attendere gli “eroi della Champions” [VIDEO] : Impresa dell’Atalanta di Gasperini che è riuscita ad arrivare al terzo posto in classifica conquistando la Champions League Atalanta vittoriosa in quel di Reggio Emilia e Champions League raggiunta al termine di un’annata sontuosa della squadra di mister Gasperini. Al rientro a Bergamo i ragazzi nerazzurri sono stati accolti come dei veri e propri eroi per la prima storica qualificazione alla competizione europea più ...

Everest sovraffollato : morti dieci alpinisti in Una settimana - ore di coda per scalare la vetta più alta del mondo : La morte di altri due alpinisti – un irlandese e un britannico – fa salire a dieci il numero di persone che hanno perso la vita solo in questa settimana sul monte Everest, in Nepal. La vetta più alta del mondo è stata infatti presa d’assalto in questi giorni da alpinisti e sherpa che, approfittando delle condizioni meteo favorevoli, vogliono tentare la scalata alla cima anche a costo di farsi due ore di coda a oltre 8mila metri ...