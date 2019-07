Softball | Preolimpico 2019 | il calendario e le date Programma | orari e tv

oasport

(Di giovedì 18 luglio 2019) Comincia martedì 23, con il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la caccia, condensata in cinque giorni, dell’Italia all’appuntamento a cinque cerchi. Dopo la vittoria degli Europei, le azzurre cercano, a Utrecht, il pass per la rassegna olimpica: per farlo, dovranno trovarsi al loro vero massimo, perché questa volta si gioca nella terra delle rivali dell’Olanda. Sarà sempre quello, infatti, il duello che con ogni probabilità sarà decisivo ai fini dell’assegnazione del posto euro-africano in terra nipponica. Prima, però, ci saranno da superare i gironi: l’Olanda fa parte di quello con Gran Bretagna, Spagna, Sudafrica, mentre per quel che concerne le atlete di Enrico Obletter saranno da affrontare Francia, Repubblica Ceca, Botswana. Il torneo di qualificazione olimpica disi terrà a Utrecht dal 23 al 27 luglio. Non è ancora chiaro ...

