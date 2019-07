Per combattere la violenza sulle donne abbiamo ottenuto buone leggi | ma dobbiamo vigilare

Von der Leyen eletta Per un soffio alla Commissione Ue : “L’Europa pronta a combattere Per il futuro” : La ministra tedesca Ursula von der Leyen, designata dai Ventotto a succedere a Jean-Claude Juncker, e' stata eletta dal Parlamento europeo presidente della Commissione europea ma con soli 383 voti a favore a fronte della maggioranza necessaria prevista di 374 voti. Quindi per soli 9 voti. I contrari sono stati 327. L'annuncio ufficiale è stato fatto dal presidente del Parlamento europeo David Sassoli. Il numero di votanti e' stato di 733 con ...

FdI : sì a mozione Per combattere malattie servizio Polizia Locale : Roma – “Sul contrasto alle malattie contratte per causa di servizio che colpiscono i dipendenti pubblici nel Lazio, approvata ieri in Consiglio Regionale la mozione di Fratelli d’Italia che impegna la giunta Zingaretti ad utilizzare i fondi stanziati appositamente, grazie all’emendamento di Fdi al bilancio. Dopo mesi di assoluta inerzia della maggioranza Dem, abbiamo riproposto il tema, ponendo l’accento sulle ...

Milano : Sala - ‘Ambrosoli esempio Per tutti - corruzione zavorra da combattere’ : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “E’ grazie a figure come quella di Giorgio Ambrosoli che le istituzioni possono ritrovare il prestigio che meritano, è grazie al suo esempio che la politica può ritrovare le ragioni profonde della propria funzione sociale di difesa della libertà e delle democrazia, di impegno disinteressato per il bene comune”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ricordato così l’avvocato ...

6 cose da fare secondo il Dalai Lama Per combattere l’invidia e le energie negative : Viviamo la nostra vita circondati da energie negative e ne abbiamo testimonianza diretta, quando proviamo stati d’animo come l’invidia e la rabbia. Questi sentimenti danneggiano il nostro benessere mentale e compromettonoil nostro quieto vivere.… L'articolo 6 cose da fare secondo il Dalai Lama per combattere l’invidia e le energie negative proviene da Essere-Informati.it.

Diabete - le ricette Per combattere la malattia : colpisce 1 persona su 10 : Diabete, le ricette per combattere la malattia: colpisce 1 persona su 10. Spaventa la rapida crescita: +48 per cento entro il 2045.

Roma International Estetica 2020 : Cosmetici e strumenti professionali Per combattere la cellulite : Aziende ed esperti della bellezza si incontrano a Roma International Estetica 2020, manifestazione ideata e organizzata da Fiera Roma. La pelle a buccia d’arancia è uno dei problemi che affliggono più le donne, soprattutto con l’avvicinarsi della bella stagione. La cellulite non dipende solamente dal peso, ma anche lo stile di vita, il cibo sbagliato e capi troppo stretti, contribuiscono alla sua comparsa. I prodotti Cosmetici sono certamente ...

Come avere mucche che producano meno metano (Per combattere il cambiamento climatico) : (foto: Getty Images) Con oltre un miliardo e mezzo di mucche nel mondo, ciascuna delle quali emette in media all’anno tra i 70 e i 120 chili di metano, gli allevamenti sono responsabili del 37% delle emissioni di gas serra in atmosfera. Un problema di sostenibilità ambientale vero, a cui il settore sta cercando di dare risposte. L’ultima novità arriva dal progetto internazionale RuminOmics, che ha analizzato il rumine di un migliaio ...

Ecomafie - cosa manca Per combattere i reati ambientali? La risposta è semplice : Il rapporto Ecomafie che Legambiente pubblica ogni anno è un documento importante che merita la massima attenzione da parte dell’opinione pubblica, se non altro perché valorizza l’operato delle nostre forze dell’ordine nella applicazione delle leggi di tutela ambientale. Quello di quest’anno si basa sui dati segnalati dalle forze di polizia in relazione al 2018 e, in sostanza, conferma, con precise indicazioni, che l’illegalità ambientale, ...

Dieta delle piante/ Perdere peso dopo 3 settimane e combattere il cancro : Dieta delle piante, un regime alimentare per Perdere peso già dopo tre settimane e combattere il cancro: ecco tutti i dettagli

Dieta alcalina Per combattere i tumori? Airc spiega : La Dieta alcalina è la Dieta ideale per combattere i tumori? No, secondo quanto si spiega l’Airc. Nessuna Dieta da sola può curare il cancro.

Caldo - cosa mangiare Per combattere la stanchezza estiva ed evitare l’effetto “Natsubate” : CaldNon saltare i pastiSì a due spuntini al giornoMangia ogni tre ore Bevi tanta acquaStai alla larga dai peccati di golaIl Caldo torrido vi rende privi di energia, nervosi e stanchi più del solito? Le temperature elevate possono dare origine a una particolare forma di malessere chiamata “Natsubate”, letteralmente “esaurimento estivo”, su cui ha indagato un gruppo di studiosi giapponesi. Si tratta di una condizione fisica di costante spossatezza ...

Una speranza per Luisa - la prof guerriera : "Volerò negli Usa Per combattere il tumore" : Per tentare una cura sperimentale occorrevano circa 500mila euro. La docente ha voluto ringraziare tutti per il gesto di...

I film «anti-afa» - da guardare Per combattere il caldo : The Revenant (2015)Titanic (1997)La vita è meravigliosa (1946)Fargo (1996)Frozen (2010)Ricomincio da capo (1993)Into the Wild (2007)Il Dottor Zivago (1965)Amadeus (1984)The day after tomorrow (2004)L’estate si combatte in diversi modi: accendere l’aria condizionata, piantarsi di fronte al ventilatore oppure fiondarsi sul divano e guardare film che abbiano a che fare con neve e ghiaccio. Nei giorni di caldo intenso, quello che ti ...