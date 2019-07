Ora avete un modo tutto nuovo e aggiornato per visualizzare le emoji

Amici - che fine ha fatto Mameli? "Grazie per quello che avete fatto" - Ora si capiscono molte cose : Ma che fine ha fatto Mameli dopo l'edizione di Amici di Maria De Filippi su Canale 5? Sul suo conto ci sono state poche voci e curiosità, eppure Mameli non si è mai fermato con il suo l'Universo Tour. Insomma, ha portato la sua musica in giro per tutta Italia. E ora, su Instagram, ha scritto: "Unive

Raidue - Adriana Volpe è ancOra una furia : "Ma davvero avete il cOraggio?". Freccero brutalizzato : Adriana Volpe ancora all'attacco. Dopo un primo sfogo pubblicato su Facebook e Instagram, la conduttrice, arrabbiata con Raidue per la cancellazione di Mezzogiorno in famiglia, questa volta è tornata a dire la sua attraverso Twitter in risposta al blogger Giulio Pasqui. Scintilla: gli ascolti flop

U&D - EleonOra contro la redazione : 'Vi prendono in giro e voi ce l'avete con me e Oscar' : Da quando è stata ufficializzata la fine della breve relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti, molti ex protagonisti di Uomini e Donne si sono esposti per dire la loro: l'ultima in ordine di tempo, è stata Eleonora Rocchini. La fidanzata di Oscar Branzani ha puntato il dito soprattutto contro Raffaella Mennoia rea, secondo lei, di scegliere personaggi già popolari da mettere sul trono: la ragazza sostiene che la redattrice non può stupirsi ...

Google Assistant Ora ricorda automaticamente dove avete parcheggiato l’auto : Basta avere la posizione abilitata sul proprio telefono e chiedere a Google Assistant di ricordare dove si è parcheggiato e questi registrerà le coordinate GPS. L'articolo Google Assistant ora ricorda automaticamente dove avete parcheggiato l’auto proviene da TuttoAndroid.

Vittorio Feltri - bordata al governo : "Basta piagnucolare. Se avete il cOraggio uscite dall'euro" : Cari amici Becchi e Palma, non condivido una sola parola di ciò che avete scritto. Anzi, avete ragione su un unico punto. Ci si può in effetti ribellare alle regole europee, ma in un modo soltanto. Quale? Uscendo dalla Ue e dalla moneta unica. Se non abbiamo la forza e il coraggio di farlo, perché p

Avete ancOra tre giorni per acquistare Pilot Era su Indiegogo : Mancano solamente tre giorni al completamento della campagna Indiegogo per Pilot Era, videocamera VR che ha ottenuto un buon successo. L'articolo Avete ancora tre giorni per acquistare Pilot Era su Indiegogo proviene da TuttoAndroid.

Matteo Salvini al Pd : “Ora lanciate l’allarme spread - ma avete accumulato 300 miliardi di debito” : Il leader della Lega si connette in diretta su Facebook dal tetto del Viminale per ringraziare i suoi elettori per il risultato raggiunto alle elezioni europee, ma anche per scagliarsi contro il Partito Democratico: "Ora lanciano l'allarme spread, ma negli anni dei loro governi hanno accumulato 300 miliardi di debito".

Avete dubbi su dove salvare le vostre foto? Ora ve lo dice Google Foto : Google Foto inizia a suggerire agli utenti di spostare le immagini indeterminati album già esistenti, ma si tratta di un test limitato a pochi utenti. L'articolo Avete dubbi su dove salvare le vostre Foto? Ora ve lo dice Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Cari signori di CasaPound - avete il cOraggio di dire cosa siete? : Sei fascista, dimmi soltanto ‘sì’ o ‘no’? “Sono un patriota”, risponde così il dirigente di CasaPound. Va bene, anch’io sono un patriota. Ma tu sei fascista sì o no? “Sono un patriota”, ripete. E’ sempre la stessa scena. Declinata in una teoria infinita di supercazzole che ricordano Franco e Ciccio quando li interrogava la professoressa. Eppure la domanda è semplice, bastano un ...

Uomini e Donne - Ida e Riccardo litigano ancOra e il web protesta : 'Basta - avete rotto' : Da quando si è saputo che Riccardo Guarneri ha chiesto alla redazione di Uomini e Donne di richiamare Ida Platano per provare a ricucire il loro rapporto, in tanti avevano pensato che il lieto fine tra i due fosse dietro l'angolo. Nelle ultime puntate stagionali del Trono Over, però, il cavaliere e la dama non hanno fatto altro che discutere e rinfacciarsi le rispettive mancanze: la maggior parte degli utenti della rete che hanno commentato ...